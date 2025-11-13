黃明志捲謝侑芯猝死案11天！　父親苦等：消息都是看報紙才知道

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志日前因台灣網紅謝侑芯猝死案遭警方以謀殺方向調查，被延扣長達9天。黃明志爸爸也受訪坦承兒子的消息都透過新聞報導了解，至今無聯繫。

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）



根據《中國報》13日報導，黃明志父親坦言，警方以命案調查兒子時，他相當擔心，但因掌握不到兒子近況，又無法協助，只能乾著急。他無奈表示：「我什麼也幫不上忙，因為完全聯絡不上兒子，可能他的手機被警方扣查，到現在都沒有聽到他的聲音。」

對於警方調查暫未發現黃明志涉及致死謝侑芯、並可在今日獲保釋的消息，黃父表示確實「知道」，但並非兒子通知，而是透過新聞得知，他也不清楚兒子獲釋後是否會回家，「因為從事情發生到現在，我一直都聯絡不上他。」

談到兒子是否會因本案面臨牢獄之災，黃明志父親僅強調自己不便推測：「這些不是我能評論的，只能走一步算一步。」他透露，至今也沒有與兒子的代表律師通話，不僅不知道對方是誰，所有資訊都是看新聞才得知，目前完全沒有黃明志的最新消息。

10月22日下午約1時40分，謝侑芯被發現倒臥吉隆坡某酒店浴缸，送醫後不治。黃明志供稱，兩人是在酒店討論拍攝計畫，他發現謝昏迷後曾施以心肺復甦術並叫救護車。

警方在房內查獲約9顆疑似搖頭丸，而黃明志的初步尿檢對4種毒品呈陽性。他於10月24日被控違反《危險毒品法令》持有及濫用毒品，獲准以4000令吉（約台幣3萬元）保釋，案件排期12月18日過堂。

然而，警方之後將謝侑芯死亡案升級為《刑事法典302條文》謀殺方向調查。黃明志則於11月5日凌晨現身金馬警區總部投案，並兩度遭延扣，至13日才在警方擔保下獲釋。

