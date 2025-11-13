瘋傳遭《好運來》賜死！　賴慧如坦承休息「轉換身分」

記者張筱涵／綜合報導

賴慧如日前在八點檔《好運來》中「天台捐軀」領便當，引發外界猜測是否因「常請假出國」而遭劇組賜死。雖然民視已第一時間澄清角色退場完全依劇情需求安排，非個人因素，但相關傳聞仍在網路延燒。對此，她13日親自透過粉絲專頁發文，首度回應此事，語氣淡定、心情坦然，也順勢分享近況。

▲賴慧如回應。（圖／翻攝自FACEBOOK／賴慧如 Huiru Lai ）



賴慧如在貼文開頭寫下：「每個階段都有每個階段的任務，好好生活、認真工作。」她表示，該工作的時候會全力以赴完成，該放鬆時也會給自己休息，「很喜歡現在的自己」。而且前一天根本不知道有相關新聞，是朋友與粉絲關心，她才後知後覺看到，「看到新聞沒有什麼特別的感受，因為我都很認真把自己的工作完成，也很認真的在過好自己的生活。」

針對外界熱議的「賜死」傳聞，賴慧如也以幽默方式化解：「沒有所謂的賜不賜死啦，八點檔常常死後復活，有的還會變臉回來。」拍過多部長壽劇的她，更坦言：「也是該給自己休息的時間。」接著宣布已重新回到歌手身分，目前正投入新專輯錄製當中，「期待與大家見面」。

賴慧如在文末以多個 hashtag 標註：「#感謝大家關心」、「#第八張個人專輯籌備中」、「#好好生活」，展現正面能量，也用實際行動向粉絲報平安。

【賴慧如臉書全文】

每個階段都有每個階段的任務

好好生活 認真工作

該工作的時候全力以赴努力完成

該玩的時候也要放鬆心情

很喜歡現在的自己

嫉妒=別人活成你喜歡的樣子

其實我昨天真的沒發現有新聞

是朋友們與粉絲們來關心

我才看到的

看到新聞沒有什麼特別的感受

因為我都很認真把自己的工作完成

也很認真的在過好自己的生活

沒有所謂的賜不賜死啦

八點檔常常死後復活有的還會變臉回來

拍了這麼多檔八點檔

也是該給自己休息的時間

恢復歌手身分～ 轉換心情

現在每天都在錄製自己的新專輯

期待與大家見面

#感謝大家關心

#第八張個人專輯籌備中

#好好生活