閔熙珍首發聲！尊重NewJeans選擇回歸　「5人必須被完整守護」

ADOR宣布NewJeans成員Hyein、Haerin回歸後，其餘三人也自行宣布回歸，引起熱烈討論。外界除了關心她們是否還能再以5人完整體活動，也很好奇閔熙珍的動向，而閔熙珍也在今（13日）午間發文。

閔熙珍表示：「昨天（12日）成員們決定一起回歸，是經過深思熟慮與多次對話後做出的選擇，我尊重並支持這個決定。」她接著說：「雖然經歷了許多困難，但成員們為了彼此再次牽起手的勇氣，非常珍貴。」

閔熙珍接著表示：「我無論在哪裡都可以重新開始。然而，不管在什麼情況下，我認為NewJeans作為5個人，必須被完整守護。」她補充：「希望成員們今後能更堅強，成為更好的NewJeans，並且最重要的是希望5位成員都能幸福。」

最後，閔熙珍感謝粉絲的支持：「最重要的是，我想感謝在艱難時期仍守護著NewJeans的粉絲，請溫暖地迎接克服困難後回歸的成員們。」並表示：「我也會持續守望NewJeans的音樂與成長，並支持到最後。」

許多網友認為，NewJeans先前之所以被推到談判與輿論最前線，就是因為閔熙珍與HYBE的決裂，如今再用「尊重選擇」來切割，顯得相當諷刺。有留言直言：「如果沒有負責到底的覺悟，當初成員說要一起離開時就應該勸她們留下」、「成員還小可以理解，但妳是大人，這一句話現在才說，才是最讓人心寒的地方」。

也有網友批評她「把話說得很高尚，實際上就是親手撕裂再放手」，覺得這份聲明像是在「漂亮地宣告斷開」，有人嘲諷道：「利用成員當擋箭牌上談判桌、上記者會的是妳，現在卻說自己隨時能在別處重新開始，孩子們的人生呢？」「如果真的那麼想守護五人，就拿出違約金把她們全帶走啊」。

也有少數聲音相對冷靜，認為「既然局面已經走到這一步，各走各路或許是最好結局」、「閔熙珍式NewJeans的時代就到此為止了，接下來就看彼此在各自位置上能做到什麼」。但整體來看，韓網輿論對這份聲明的反應多偏負面，反覆出現的關鍵字是「太遲、太輕」，認為這場纏訟一年、消耗成員名聲與時間的風波，最後卻以一句「尊重選擇」收尾，讓人有種「一切白走一遭」的失落感。

另外，閔熙珍也提到自己和HYBE間還有多起訴訟：「在此期間，多項訴訟同時進行，使我們所有人都經歷了漫長又艱辛的時期，我與HYBE之間的訴訟與NewJeans完全無關，是獨立的案件，以個人的立場，我正盡最大的努力面對，也希望真相能被釐清。」她請求外界持續給予支持。

