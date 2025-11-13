具教煥演「小14歲文佳煐同齡男友」　預告遭吐槽：一點也不像情侶

記者張筱涵／綜合報導

由具教煥與文佳煐主演的新片《如果我們》（暫譯，《만약에 우리》）確定將於12月31日在韓國上映，官方近日也公開首支預告。不過男女主角在劇中的設定為同歲，演員們實際相差14歲的關係，引起韓網熱議。

▲具教煥和文佳煐在劇中飾演分手後在機上相遇的情侶。（圖／翻攝自YouTube／쇼박스 SHOWBOX）



《如果我們》講述曾深愛彼此的情侶「銀浩」（具教煥 飾）與「貞媛」（文佳煐 飾），在分開十年後於飛機上意外重逢的故事。兩人從初次相識的青澀，到相愛時的歡笑與眼淚，再到久別重逢的複雜情感，透過記憶的片段展開一段寫實又動人的愛情故事。預告片結尾，銀浩遲疑地問出：「我其實一直想問妳一件事，如果那時候……」引發觀眾強烈共鳴。

《如果我們》是具教煥與文佳煐首度合作的愛情電影，兩人以細膩的情感演技呈現跨越時光的戀人關係，導演表示希望能透過這部作品「讓不同世代的觀眾，都能重新想起那段關於愛與錯過的記憶」。

▲具教煥和文佳煐在劇中曾是一對熱戀中的情侶。（圖／翻攝自YouTube／쇼박스 SHOWBOX）



不過，電影預告曝光後，韓網留言區出現兩極反應。部分網友認為兩位演員「化學反應自然、氛圍成熟」，但更多人則對「劇中設定為同齡情侶」感到不滿，直言「具教煥1982年生、文佳煐1996年生，現實相差14歲，看起來完全不像同齡人」、「感覺像老師和學生」、「就算具敎煥再怎麼童顏也不行，年齡差太明顯」。

也有留言嘲諷：「真的像是實習老師遇到中學生」、「一點都不像情侶」、「選角太違和」、「不是年齡的問題，而是看起來完全不在同一個人生階段」，還有人指出：「這樣的設定很難讓觀眾投入，導演應該調整角色年齡才對。」

雖然引發爭議，但仍有粉絲表示期待具教煥與文佳煐在片中展現的情感深度，期待《如果我們》能以真摯的愛情劇情在年末為觀眾帶來溫暖收尾。