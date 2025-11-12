蔡淳佳等了17年終於在台灣開唱！　提前1個月搶先公佈喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

出道25年的新加坡玉女歌手蔡淳佳將於12月13日唱進Legacy TERA，這也是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會，她過去以〈陪我看日出〉等歌曲紅遍華語圈，距離上次與台灣歌迷見面已相隔17年，這場演唱會堪稱是「終極回憶殺」。

▲蔡淳佳。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

在登上台北舞台前，蔡淳佳將於12月8日推出全新EP，作為出道25週年送給粉絲的禮物。她笑說：「這一路有太多人支持我，希望先用音樂表達感謝。」新作與她的「東方調新曲三部曲」呼應，採「一旬一驚喜」節奏陸續上架，為年底演唱會暖身。

首波單曲〈一字一言〉今（12日）率先上線，延續她的清亮唱腔並首度挑戰國風曲風，她透露：「這次key很高，我用假音演唱，整個人彷彿在天上飄來飄去，雖然辛苦但很過癮！」這份「飄浮感」也呼應她近年穿梭新加坡、大陸與台灣的奔波節奏，笑稱自己幾乎成了空中小姐。

▲蔡淳佳將於12月8日推出全新EP。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

蔡淳佳這次出道25週年紀念巡演將在廣州率先開唱，巧合的是11月15日正好是她首張專輯發行滿25週年的日子。蔡淳佳感性表示：「那天的我不只是歌手蔡淳佳，更是那個還在夢裡唱歌的自己。」