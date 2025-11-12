壞特宣布開唱！　探索女性議題：學著設下界線與表達不舒服

記者蔡琛儀／台北報導

金曲新人壞特Whyte宣布將於12月28日在Zepp New Taipei舉辦全新專場演唱會，門票將於11月16日中午12點開賣。這是她睽違近兩年再登Zepp舞台，象徵音樂旅程邁入新階段。

▲壞特Whyte將開唱。（圖／翻攝壞特whyte臉書）

2025年對壞特Whyte而言是創作能量爆發的一年，她接連推出〈Dating Me Ain’t Hard〉、〈Let Me Be Me〉等作品，以自由灑脫的風格與真誠情感，展現音樂進化。不同於過去細膩柔軟的旋律，今年作品更強調情緒張力與真實對話，聽感更具衝擊力。

除了新作，壞特Whyte今年也拓展至海外，陸續於泰國、美國、日本開唱，與多位音樂人交流創作。她分享最難忘的是在日本巡演時，遇見曾與NewJeans等歌手合作的吉他手，「那次合作讓我重新思考音樂的界線與自由。」

壞特Whyte近年也透過音樂探索女性議題與自我意識，從企劃、詞曲到製作全程參與，讓作品更真實動人。她的新專輯《Boundary》將於下月推出，同名演唱會同步登場。她說：「這幾年我在學著設下自己的界線、拒絕與表達不舒服，慢慢不再逃避。年底專場，期待和大家一起感受我的新邊界。」