62歲李連杰爆「換武僧心臟」才回春！好友發聲揭真相　打臉動移植手術

記者田暐瑋／綜合報導

娛樂圈近日流傳「功夫皇帝」李連杰因健康狀況回春，疑似進行心臟移植的陰謀論，為了澄清傳聞，李連杰在泳池邊拍攝影片，特意脫去上衣，展示身上無任何傷疤，強調未接受心臟移植，而好友向太也替他說明真相。

李連杰當時在影片中表示：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。」並呼籲大家保持健康，獨立思考。好友向太在直播中提到，李連杰之前因不修邊幅而看起來憔悴，隨著他染了頭髮，不只整個人看起來氣色變好，外表狀態也有所改善。

▲李連杰和向太是多年好友（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

向太笑稱，李連杰在打麻將時一聽到牌局緊張就會手抖，讓大家都知道他聽牌了，透露李連杰如今的愜意生活。事實上，現年62歲的李連杰今年生日當天，意外發現頸部有硬塊，服用一週消炎藥後未見好轉，遂在醫師建議下進行詳細檢查，透過超音波、電腦斷層及細針穿刺活檢後，確認腫塊為良性，但位置不明確，為了避免健康風險，8月決定接受手術。

李連杰在手術後公開影片，形容生病如同「硬體出了問題，返廠維修一下」，並接受身體的狀況並積極處理，現已康復並準備回歸工作，對於手術的結果，他抱持坦然態度：「假如不是良性的，就面對；甚至萬分之一、十萬分之一，意外在手術台上走了，也有可能。」

▲李連杰3個月前動手術。（圖／翻攝自微博）

