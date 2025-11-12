禁忌叔嫂戀認愛親了！宋茜丟直球告白　陸劇男神一聽「羞到耳朵紅」

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝復仇大戲《山河枕》由宋茜、丁禹兮領銜主演，開播以來熱度始終高居不下，更因兩人終於突破「叔嫂」道德禁忌戀，在新一集故事中互表心意，在極度浪漫的屋簷下躲雨後並獻上淺淺一吻。

▲《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演。（圖／Disney+提供）

宋茜更豪邁喊話「親都親了，牽個手，還這麼不好意思啊」，充滿粉紅泡泡。讓《山河枕》在貓眼、微博等網站再度製造出新一波討論話題，在Disney+也有極高關注度，成為2025年末最夯的戲劇之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演。（圖／Disney+提供）



文武雙全的才女楚瑜（宋茜飾）與小叔衛韞（丁禹兮飾）在《山河枕》劇中持續追查親人戰死沙場的真相，終於發現背叛國家、勾結敵國「北岐」的人，便是一直處心積慮的護國將軍姚勇，未料才將姚勇送至刑場，又發現真正在背後運籌帷幄的叛徒其實另有他人，便是「長公主」（陳喬恩飾）身邊的門客「薛寒梅」（梁雪峰飾）。

▲《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演。（圖／Disney+提供）

另一方面，楚瑜與衛韞的禁忌戀也鬧得滿城風雨，讓兩人遭受輿論批鬥，無論是兩家家族內部或是人民的憤怒，都讓他們的感情備受考驗。戲裡愛得深厚，戲外兩人也頻頻灑糖。





▲《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演。（圖／Disney+提供）

宋茜維持《山河枕》當中「楚瑜」大膽追愛的人設，與丁禹兮於7日至新浪掃樓為戲宣傳，在直播環節中，她突然對男方告白「我喜歡你」，讓丁禹兮瞬間抱頭蹲下，耳朵通紅，一旁的工作人員也不斷調侃，讓丁禹兮也只能害羞回「人在這兒，魂已經走了很久了」，可愛反應讓全網路激動尖叫。

▲《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演。（圖／Disney+提供）



陳喬恩在《山河枕》飾演聰明霸氣的「長公主」，精湛表演搭配不時念出的經典台詞，被粉絲誇「天選長公主」，在她與楚瑜的持續追查之下，竟發現身邊最倚賴的門客薛寒梅就是北岐派來的奸細，而她揭發薛寒梅的陰謀時，更一度怒喊「背叛本宮的人都該死」、「永遠不要試著與本宮作對」。

▲台灣女星陳喬恩在《山河枕》飾演霸氣十足的長公主。（圖／Disney+提供）

只是狡猾的薛寒梅擅長製毒，早有準備自身軍隊，竟然反將「長公主」囚禁在宮內，但是薛寒梅也確實對「長公主」動了情，不願對她痛下殺手，兩人的複雜情感讓陳喬恩也忍不住在社群上為角色發聲「相愛相殺了，本宮不走尋常路可還行」，仍期望長公主仍有情感上的好結局。古裝復仇劇《山河枕》已於Disney+ 熱播中。