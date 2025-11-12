女星睽違2年回歸八點檔！一進棚「巧遇好友賴芊合」秘密秒被抖出

記者黃庠棻／台北報導

《好運來》拍攝現場近來洋溢著歡樂溫馨的氛圍，睽違兩年未出現在八點檔的氣質美女林柏妤，這次以「特別客串」身份驚喜加入劇組，消息一出，不僅粉絲熱烈敲碗，好友賴芊合更是開心到不行，還忍不住爆料她私下的可愛外號。

▲林柏妤客串《好運來》，與閨蜜賴芊合相見歡。（圖／民視提供）

林柏妤坦言，這次回歸八點檔，內心其實是相當緊張，坦言「很擔心跟不上劇組的拍攝Tempo，畢竟兩年沒棚拍了。」沒想到她一走進攝影棚，就立刻遇見最給力、最熟悉的好姊妹飾演的「陳曉慧」賴芊合，緊張感瞬間歸零。

對此，林柏妤笑說「我一看到芊合，就立刻衝過去問她『拍戲節奏怎麼抓？』她完全不囉嗦，直接拿劇本陪我對詞。」她感性表示「那瞬間覺得好溫暖，像回到家一樣。」她也透露一堆朋友私訊她「妳要回《好運來》喔！」讓她哭笑不得「我本人竟然是最後一個知道的！這個劇組真的很有愛。」





看到好友回歸，賴芊合直呼「我超開心的啊」姊妹倆的好感情直接表現在互動上，她也忍不住爆林柏妤的私下暱稱「她的外號叫『快快』，真的笑死我！」笑稱好友的氣質跟劇中閨蜜蘇晏霈很像，都是「天使系」的甜美類型，間接透露三位女神在戲外的好交情。

賴芊合感性透露「去年我生日，她（林柏妤）跟另一個好友 Peggy ，特地開車載我去爬我很喜歡的長壽山，還買了一個肉鬆麵包插蠟燭幫我過生日，真的超感動。」更激動表示「這種禮物，只有真正的好朋友才想得出來。」林柏妤則強調，她們私下就是會互相照顧、有問題立刻支援的那種，不論戲裡戲外，都是彼此最強大的後盾。

