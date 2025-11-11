乘客機上身體不適　他緊急出手救人...身分曝竟是「天團主唱」！

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團理想混蛋出道八週年，日前剛完成首次台北小巨蛋演唱會，就接著上電台節目，聊到感動仍餘韻未消。主持人木木也爆料理想混蛋私下暖舉，原來某次她的歌手好友陳泳希搭機返台，因水土不服在機上身體不適，空服員立刻廣播詢問機上是否有醫生或相關專業的乘客幫忙。

▲理想混蛋上電台接受木木訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

正好理想混蛋也搭乘同一班機，聽到廣播後紛紛前來關心，醫生出身的雞丁說，聽到廣播當下，照著以往工作經驗跟訓練馬上本能反應，診斷陳泳希症狀後，找出適合藥物給她，事後雞丁還傳訊息關心陳泳希，就像醫生在診間提醒患者那樣，詳細列出注意事項，超級暖心，讓雞丁聽了直呼超害羞。

談到小巨蛋演唱會，鼓手可沛回憶，開場前音控老師透過耳機喊「不管發生什麼事，大家都會接住你們！」讓他瞬間淚崩；第二天輪到雞丁「整到自己」，上台前對團隊喊話「唱完就回到日常，謝謝陪我們完成夢想」，話一說完就爆哭。阿哲、建廷苦笑「差點被逼哭」，坦言那一刻情緒全被掀翻。

▲理想混蛋明年10月高雄巨蛋開唱。（圖／Hit Fm聯播網提供）

團員也分享印象最深的片段，雞丁直呼能與嘉賓韋禮安、吳青峰合唱是圓夢時刻，唱完一度腿軟跌坐地上。阿哲則在〈祝你生日快樂〉時感動落淚，感謝擁有這群團員；可沛在〈滯留鋒〉前奏無鼓段落時，靜靜望著全場大合唱，流下「很美的淚水」。建廷則被粉絲準備的手幅與彩帶驚喜打動，笑說「原來早就密謀好！」也約好「明年十月高雄巨蛋」，邀粉絲續約九週年慶。