死去的妹妹回來了？《侵愛家人》挑戰「最親近的恐懼感」　車禍現場來真的

記者蕭采薇／綜合報導

印尼全新恐怖片 《侵愛家人》（Come Die with Me）故事描述五個兄弟姊妹相約一同出遊，但在途中發生了嚴重意外導致小妹蘇菲不幸身亡，當摯愛的小妹死去後他們沉浸在愧疚之中，直到他們發現蘇菲可能並未離開，而是以另一種樣貌再次出現。

▲《侵愛家人》小妹死去後，以另一種樣貌再次出現。（圖／車庫提供）

《侵愛家人》以青春浪漫喜劇《Kau & Dia》聞名的導演伊凡班迪托（Ivan Bandhito）執導，也是印尼知名YouTuber喬舒亞蘇赫曼（Joshua Suherman）首度挑戰大銀幕。

《侵愛家人》其中一個令人印象深刻的場景是拍攝最後一天，蘇菲和哥哥姐姐遭遇了一場車禍。這場戲需要精細的技術處理和大量設備，飾演大哥喬的喬書亞蘇赫曼向記者透露他們是親自上陣：「雖然很複雜，但也很有趣。有拉桿、翻滾，車子轉了三四圈，而且我們當時真的就在車裡。還有一場戲是車子衝出路面然後翻車，太刺激、太真實了！」

▲《侵愛家人》。（圖／車庫提供）

車禍場景難不倒喬書亞，戴特殊隱形眼鏡卻考倒了他。喬書亞表示自己第一次嘗試就花了大約半個小時：「我第一次戴比較厚重的大片白色隱眼，眼睛很痛。但幸好我們都戴了，不然畫面效果就沒那麼好了。」展現為電影付出的敬業態度。

▲《侵愛家人》車禍場景很逼真。（圖／車庫提供）

而飾演小妹蘇菲的莎拉碧翠莉克斯（Sarah Beatrix）形象清新，為印尼備受矚目的新生代女演員，《侵愛家人》為她的大銀幕處女作，當被問及拍攝過程中是否遇過任何超自然現象時，莎拉分享道：「那天我先拍完了自己的戲份，坐車回休息的別墅，車上只有我、司機還有我媽跟我弟。」

▲《侵愛家人》。（圖／車庫提供）

她接著表示：「我當時在車上睡覺，到的時候我感覺到有人在扭我的手，也許『他』想要我跟他一起玩，我當時太害怕了所以說不出話，但我知道已經抵達別墅，所以強迫自己醒來。下車後司機過來跟我們說，很奇怪別墅沒有半個人，問我們要不要先折返。」聯想到劇情中車禍身亡的相似點，不禁令人毛骨悚然。

▲《侵愛家人》的拍攝現場位於印尼一棟荷屬時期的古宅，在劇情的襯托下片場透出相當陰森的氛圍。（圖／車庫提供）

《侵愛家人》的拍攝現場位於印尼一棟荷屬時期的古宅，在劇情的襯托下片場透出相當陰森的氛圍，嚇得飾演喬的喬書亞蘇赫曼不只是去洗手間；就連等待拍攝的時候也常要人陪同：「當我看到荷蘭統治時期建造的房子時，建築物本身很酷，但我其實有點膽小，每次要去廁所時，我都會問美術人員或其他工作人員『你們中有人可以陪我嗎？』」《侵愛家人》11月28日全台上映。