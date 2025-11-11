陳澤耀拍戲走光…曝馬來西亞監獄「超窒息」　準爸爸收楊祐寧驚喜

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》即將於11月15日起正式上線，今（11）日主演劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太與監製兼演員楊祐寧一同出席開播記者會，6帥大方在舞台上秀出舞技，更分享拍攝的秘辛。

▲楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥在《監所男子囚生記》開播記者會跳舞。（圖／記者周宸亘攝）

《監所男子囚生記》全劇在台灣不同監所實地拍攝，呈現監所裡的「艱難」日常，其中陳澤耀飾演的菜鳥管理員，被監所主任施明帥惡整，檢身時脫到一絲不掛，全程沒有使用替身，且拍了三次，其中兩次都走光，令人哭笑不得。

▲楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥出席《監所男子囚生記》開播記者會。（圖／記者周宸亘攝）

馬來西亞演員陳澤耀第一次在台灣主演戲劇，大方全裸入鏡，他並不覺得是犧牲，反而覺得劇組氛圍好，不按牌理出牌的即興發揮超多，為了拍攝檢身鏡頭，他以襪子跟大力膠固定「重要部位」，但拍了三顆走光了兩顆，私下交代時，也只能用「痛啊！」來形容，所幸過程中沒有受傷「功能一切正常，只是少了幾根毛。」

▲《監所男子囚生記》陳澤耀。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陳澤耀在為犯人檢身時，被對方噴了一臉屎，因為使用道具是高速噴槍，很多時候他根本也來不及眨眼，拍攝也是頗有難度「工作人員也不知道我是不是在演，我說我要衛生紙，都沒人理我！」施名帥和張軒睿則在一旁憋笑憋得超痛苦。

▲《監所男子囚生記》陳澤耀。（圖／記者周宸亘攝）



事實上，陳澤耀過去在馬來西亞拍攝《分貝人生》時，也曾實際去過當地監獄，他坦言環境與台灣不太一樣，當時自己所在的拘留室頗為陰暗，透光的縫隙小到令人窒息「很難呼吸」，這次在拍《監所男子囚生記》時，整體上明亮許多「感覺可以看到希望。」

▲《監所男子囚生記》陳澤耀。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳澤耀與妻子雲鎂鑫去年嘗試試管嬰兒，一次就成功懷孕，老婆預產期就在這個月底，雖然目前他已經知道性別，但選擇對外保密也不會做性別趴。楊祐寧特別準備了幾件自家孩子穿過的「乖寶寶」衣服送給陳澤耀，笑說「我小孩穿過，可能這樣他的小孩也就會比較乖，比較好帶。」至於劇組裡誰會是下一個爸爸，楊祐寧看向施名帥，施名帥也笑回「我們努力努力！」

▲《監所男子囚生記》楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）