楊奇煜偶像轉戰舞台劇…驚覺自己「其實不會唱歌」　親吐真實心聲

記者黃庠棻／台北報導

全民普發一萬元登記熱潮延燒之際，雙11購物節也同步開跑。為讓藝文愛好者消費更有感，果陀劇場特別推出期間限定「千元看戲金」活動，邀請觀眾用行動支持劇場、回饋看戲樂趣。

▲《生命中最美好的5分鐘》主演楊奇煜。（圖／記者周宸亘攝）

▲《生命中最美好的5分鐘》主演楊奇煜。（圖／記者周宸亘攝）

以音樂劇《三個傻瓜》與《生命中最美好的5分鐘》男主角身分廣為劇場觀眾熟知的楊奇煜（小煜），近年積極投入舞台劇領域。明年即將出道滿20年的他，雖然上個月才以實境節目主持人身分榮獲金鐘獎，但仍將音樂劇視為自己演藝生涯的重要轉捩點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《生命中最美好的5分鐘》主演楊奇煜。（圖／記者周宸亘攝）

▲《生命中最美好的5分鐘》主演楊奇煜。（圖／記者周宸亘攝）

小煜回憶，初次參與音樂劇演出時，最大的挑戰是排練方式的不同，表示「一開始最不適應的就是『排練』這件事。和電視劇不同，音樂劇需要反覆排練，不是對完詞或NG幾次就能完成的。我一度懷疑是不是被劇組排擠了。」經過多次排練後，他才理解這是舞台表演不可或缺的過程「讓自己與對手有察覺與調整的空間，找出不完美之處並加以修正。」

▲《生命中最美好的5分鐘》主演楊奇煜。（圖／記者周宸亘攝）

▲《生命中最美好的5分鐘》主演楊奇煜。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，音樂劇也讓小煜重新定義「唱歌」這件事，他在Podcast節目中提到「這與我過去在偶像團體時期『從表演中學習』的方式完全不同。後來上了專業歌唱課，才發現自己以前其實並不會唱歌，只是能發出旋律而已。」如今音樂劇邀約不斷，他說自己的進步有賴與眾多資深演員的合作與磨練「我在音樂劇上的成長，都是和前輩們一起累積出來的成果，獨自一個人是做不到的。」

▲《生命中最美好的5分鐘》日前舉辦棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《生命中最美好的5分鐘》日前舉辦棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

果陀劇場人氣音樂劇《生命中最美好的5分鐘》上週劇組正式開工讀本，現場氣氛融洽。男主角楊奇煜（小煜）神情自若，談起這次再度回歸，他笑說「《生命中最美好的5分鐘》是我在2021年第一次與果陀合作的作品，當時獨挑大樑吃足了苦頭，每次演出都有將近50分鐘不能下台的段落，這齣戲根本是刻苦銘心地烙印在身體裡！」

▲《生命中最美好的5分鐘》日前舉辦棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《生命中最美好的5分鐘》日前舉辦棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

此次回歸將由楊奇煜與唐從聖原班人馬再度攜手，並搭配方宥心／張郁婕、鎮萬鈞等實力派演員，以及多位優秀音樂劇菁英共同演出。這齣融合愛情、親情、奇幻與音樂的作品，將再次以動人的「5分鐘戲劇魔法」，喚起觀眾內心最深的情感記憶。

▲《生命中最美好的5分鐘》日前舉辦棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《生命中最美好的5分鐘》日前舉辦棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《生命中最美好的5分鐘》巡演行程自2026/1/31-2/1於台北城市舞台率先開演，隨後將於3/28嘉義縣表演藝術中心演藝廳、5/23-24桃園展演中心，以及6/13-14台中市中山堂接力登場。目前票房熱賣中。

▲《三個傻瓜》。（圖／果陀劇場提供）

▲《三個傻瓜》。（圖／果陀劇場提供）

此外，剛榮獲金鐘獎「實境節目主持人獎」的楊奇煜（小煜），與同樣入圍該獎項的蔡昌憲、李霈瑜（大霈），都曾在實境節目中被逼到極限、接受真實挑戰。如今三人跨足舞台劇領域，將在果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》中，以過去「被現實淬鍊」的經驗轉化為戲劇能量。

▲《三個傻瓜》。（圖／果陀劇場提供）

▲《三個傻瓜》。（圖／果陀劇場提供）

蔡昌憲回憶當時錄製節目的情景，明知自己會暈船，仍咬牙登船挑戰任務「我邊拍邊吐，還在海上被鯊魚追著跑！」他笑說「每次看到節目畫面都會起雞皮疙瘩，那真的是生死一瞬間。」正是那些瞬間，讓他更深刻體會「活著」的真實感。

▲《三個傻瓜》由楊奇煜、蔡昌憲、竺定誼主演。（圖／記者李毓康攝）

▲《三個傻瓜》由楊奇煜、蔡昌憲、竺定誼主演。（圖／記者李毓康攝）

這股勇氣也延伸到他在音樂劇《三個傻瓜》中飾演阿漢的表演裡，蔡昌憲感性地表示「人生啊，總是讓我們一次又一次上船、上場。有時候會暈、會怕，但只要願意去試、願意去拚，就會發現，每一次奮不顧身的努力，都讓自己更靠近那個『更勇敢的自己』。」

▲楊奇煜。（圖／記者李毓康攝）

▲楊奇煜。（圖／記者李毓康攝）

李霈瑜（大霈）則在實境節目中同樣歷經磨練，從揮斧砍樹、背重物翻山，到與原住民朋友並肩挑戰體力與毅力。她說，那些挑戰不只是節目任務，更像是一場與自己的對話「當你不逃避、全心投入時，才會真正感受到生命的重量。」

▲李霈瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲李霈瑜。（圖／記者李毓康攝）

談到首次踏入劇場演出音樂劇《三個傻瓜》，大霈坦言從一開始的害怕與緊張，到後來能全然放開去玩，過程讓她難忘「那感覺太爽了！每一場演出都像是一朵新的花，綻放在觀眾與演員共同呼吸的時空裡。」

▲《三個傻瓜》聶雲、竺定誼。（圖／記者李毓康攝）

▲《三個傻瓜》聶雲、竺定誼。（圖／記者李毓康攝）

果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》融合多項台灣在地元素，以幽默與感動的手法探討親子關係與教育理念，上演以來深獲觀眾熱烈迴響。身為二寶爸的楊奇煜（小煜）表示，參與演出後最大的收穫，是重新思考「教育」的意義「這齣戲讓我更加堅信，不能去限制孩子的發展，而是要學會尊重每個孩子與生俱來的天賦。」

果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》以全新音樂編排，結合熱血友情與教育反思，呈現一場動人又充滿力量的青春旅程。本劇由楊奇煜（小煜）、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、竺定誼、王為、張郁婕主演，並邀請特別主演聶雲攜手演出。年底巡演場次將於12/5-6苗北藝文中心、12/13-14桃園展演中心、以及12/19-21台北國家戲劇院登場。目前巡演最終場票房熱銷、即將完售。

