電豹女韓援徐賢淑初登場驚豔　大讚薑母鴨想帶回韓國開店

記者葉文正／台北報導

台啤永豐桃園雲豹旗下啦啦隊「浪LIVE電豹女」韓籍成員徐賢淑上週迎來她在台灣的初登場，兩日賽事吸引超過 10,000名球迷進場應援，現場氣氛熱烈如嘉年華。雲豹隊也在主場強勢拿下五連勝，讓她開心不已，更對台灣的籃球文化留下深刻印象。

▲徐賢淑初登場。（圖／想想時間有限公司 提供）

徐賢淑笑著表示：「真的太新鮮、太好玩了！這裡的比賽氣氛就像嘉年華一樣，大家都很熱情又活潑！」她特別提到，台灣球迷的互動非常有活力，現場觀眾對外國人，初登場的她展現出滿滿的友善與支持，讓她覺得就像回到第二個家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐賢淑開心球隊五連勝。（圖／想想時間有限公司 提供）

她也感動地分享，看到有韓國粉絲特地飛來台灣、手舉布條為她加油，當下感動得差點落淚，「那一刻真的覺得一切都很值得。」

▲徐賢淑初熱愛薑母鴨。（圖／想想時間有限公司 提供）

除了球迷的熱情外，她也大讚「浪LIVE電豹女」的學姐們，像是笑笑跟艾融，都對她照顧有加，從舞台排練到日常生活都給予滿滿關心，讓她覺得非常溫暖又開心。「每個人都很可愛、很幽默，大家一起應援真的很有趣！」她說。

▲徐賢淑與隊友相處融洽。（圖／想想時間有限公司 提供）

初次加入雲豹後，徐賢淑也發現這支球隊的實力相當強勁，「五連勝太厲害了！我真的好開心能成為這支隊伍的一份子。」她同時也稱讚雲豹在主場經營上「非常有一套」，無論是舞台呈現、現場節奏或球迷互動都讓她印象深刻，「真的可以感受到整個團隊的用心！」

而在場外，徐賢淑也開始體驗台灣生活。近期天氣轉冷，她也入境隨俗，跟著去吃薑母鴨，一試成主顧，大讚「太好吃了！」甚至還開玩笑說想回韓國開一家薑母鴨店，「這個味道在韓國一定會大受歡迎，薑母鴨配燒酒真的太完美！」

徐賢淑最後表示，已經迫不及待想再次登場與球迷見面，「台灣的觀眾真的太可愛了！我會繼續努力，用更多活力和笑容回報大家的支持！」