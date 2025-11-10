遭賓賓哥提告「聯合7直播主惡意攻擊」！　圤智雨反擊：將拿嚴重違法證據

記者孟育民／台北報導

賓賓哥今（10日）正式向新北地方法院提出訴狀，控告圤智雨聯合等7名主播，打着「反對公益直播」的旗號，對他實施了長達半年的持續性攻擊，並捏造手握他不雅影片，對他勒索七位數鉅款。對此，圤智雨也做出反擊，表示賓賓哥說詞漏洞百出，「無疑是害怕本人接下來要揭發的變造證據，與捐廟金事件之證據，企圖改變網路風向。」他說接下來也會找天公開賓賓哥嚴重違法之證據。





▲圤智雨、賓賓哥雙方開戰。（圖／翻攝自圤智雨、賓賓哥臉書）

先前賓賓哥透露，接到其中一通電話，對方自稱朴智雨的主管，聲稱握有「八個錄音檔和不雅照」，並要求賓賓哥在11/12 前支付七位數鉅款，否則就要公開不雅內容。 賓賓哥鄭重強調：「我沒有任何見不得人的事，選擇把所有證據交由法律處理。」

圤智雨則回應：「從我五個月前空降TikTok爆料賓賓哥期間，賓賓哥不斷的找各方人士來對我進行施壓，軟硬兼施，在過程中，賓賓哥約莫在六七月委派進行由游說之人黃小姐也多次公開在直播上承認，有幫賓賓哥來對我進行游說，希望我能夠停手繼續爆料，如果願意停止爆料，賓賓哥可以給我好處，而本人在這期間所被要求的各方游說飯局，全都拒絕並且至今還是不斷的對於賓賓哥的所作所為提出證據爆料，因此對賓賓哥的不實指控，￼等他真的提告以後，我會直接回擊，但是現階段，賓賓哥要先面對的是其他不法事件的爆料。」似乎並未要停止戰火。