胡瓜重返華視「超大製作」開播時間定案！　攜手陳亞蘭、歐漢聲進錄音室

記者孟育民／台北報導

華視和緯來電視網製作共同推出全新大型綜藝節目《週末最強大》終於要在12月播出，由綜藝大哥胡瓜、金鐘女視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持，將帶給大家耳目一新的感受。節目貫徹精緻化的製作理念，，就連主題曲也特別下功夫，胡瓜特別找來音樂新秀王建騏打造專屬主題曲，位主持人還特別敲定時間進錄音室親自配唱，歌詞中的「週末最強大」、「把歡樂帶給大家」、「煩惱通通丟掉吧」、「大家一起笑哈哈」，搭配輕快旋律，不僅為節目注入年輕元素，也再次蹦出橫跨不同時代的新火花。

▲胡瓜、陳亞蘭、歐弟進錄音室。（圖／華視、緯來提供）

除了胡瓜煞費苦心，努力把關每個節目細節，主持人之一的陳亞蘭更是信心滿滿：「我們大家對這個節目都非常用心，很

努力做這個節目，希望讓臺灣能有一個很道地、有歌舞 、短劇 ，多元化的節目內容可以呈現給大家，也希望不枉華視綜藝王國的稱號，開播收視率能夠一飛沖天」。

而這次綜藝天王胡瓜搭上金鐘視帝陳亞蘭和全方位藝人歐漢聲三位重量級主持人首次合作，陳亞蘭分享：「我與胡瓜是老朋友，早年在秀場就培養出深厚的革命情感，雖然在電視上比較少合作，合作起來還是一拍即合。歐弟現在已經是一線大牌主持人，他的表演功力是無庸置疑的，無論是唱歌、模仿、主持都是一流的。可以跟他們兩位一起主持，是一件很開心的事情。」

歐弟則透露：「我自己從小跟著瓜哥，已經像家人一樣了；亞蘭姐私底下是溫暖的姐姐，非常專業也指導我們很多，上台後更是氣場全開、霸氣十足，我覺得我跟瓜哥都帥不過她。」

▲《週末最強大》打造全新綜藝風潮。（圖／華視、緯來提供）

《週末最強大》將於12月13日起在華視，每週六晚間八點首播；12月20日起在緯來綜合台每週六晚間六點播出，笑聲與感動兼具的綜藝風暴即將席捲你的週末，敬請期待！