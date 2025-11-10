賓賓哥提告圤智雨！控「對方手握他不雅照」勒索7位數　恐嚇內容曝光

記者孟育民／台北報導

賓賓哥今（10日）正式向新北地方法院提出訴狀，控告圤智雨聯合「小諺聊佛牌」「凱哥水兄弟」「執夜提燈飛廷」「原子祥冰品」「大家都有佛牌戴」「黑白寶劍」「林揚竣」...等多名主播，打着「反對公益直播」的旗號，對他實施了長達半年的持續性攻擊。

▲賓賓哥開告圤智雨。（圖／翻攝自圤智雨、賓賓哥臉書）

賓賓哥指出從直播詆毀、捏造不雅影片到電話恐嚇，一系列行為不僅嚴重損害了個人聲譽與合法權益，更擾亂了網路空間秩序。其中一通電話中，對方自稱朴智雨的主管，聲稱握有「八個錄音檔和不雅照」，並要求賓賓哥在11/12 前支付七位數鉅款，否則就要公開不雅內容。 賓賓哥鄭重強調：「我沒有任何見不得人的事，選擇把所有證據交由法律處理。」

在這段期間，賓賓哥多次於深夜接到匿名威脅電話，內容包含「強行帶走」、「關進狗籠」等言語逼迫他出面協調，他說：「涉案者甚至到我所屬佛堂門口直播叫囂，直接在鏡頭前放話要我去死。今天站出來，不只是為了自己。我要讓所有被網路暴力過、被威脅過、被造謠過的人知道：沉默只會讓惡愈加放肆。面對遏止歪風 一切交由司法，依法究責、絕不和解。」

▲賓賓哥決定不再容忍。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



律師明確指出，若相關事證查明成立，涉案行為已觸及多項刑法罪責，包含：刑法第 346 條 恐嚇取財罪、刑法第 310 條加重誹謗罪、刑法第 315-1 條散布他人隱私影像罪。其中最高可處五年以上有期徒刑。