《鬼聲泣2》導演操刀！ 瀚草文創結盟泰國　砸200萬美金「3年推5部片」

記者蕭采薇／台北報導

瀚草文創宣佈與泰國知名電影公司「Transformation Films」建立戰略合作夥伴關係，3年將共同投資150萬至200萬美金，製作3至5部影視作品，打造高水準的娛樂內容，同時培育新興影視人才，推動台灣與泰國電影產業的全面提升，積極擴展全球影視新版圖。

▲（左起）瀚草文創創辦人曾瀚賢、泰國知名電影公司 Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang與樂到家國際娛樂總經理郝柏翔，共同簽署合作備忘錄，建立戰略夥伴關係。（圖／瀚草文創提供）

泰國影視市場近幾年蓬勃發展，為持續推動影視跨國合作、文化與人才交流，打造具備全球競爭力的內容生態系，瀚草文創將與樂到家、Transformation Films有更密切的合作，加速國際化佈局，透過跨國合作與IP投資整合影視區域市場，推動台灣影視內容邁向全球佈局。瀚草文創創辦人曾瀚賢表示：「我們不只要讓台灣內容走出去，更要讓世界看到台灣的影視創意能量！」

Transformation Films以恐怖作品及精湛的敘事能力聞名，由製作人 Sangar Chatchairungruang 領軍，團隊成員擁有豐富的影視產業經驗，不僅深耕泰國本土市場，也積極參與國際製作項目，包括好萊塢電影以及韓國頂尖公司 CJ Entertainment的合作，在泰國影壇享有極高聲譽。憑藉豐富的國際合作經驗與優異的內容創作實力，Transformation Films已成為亞洲影視產業中最具的影響力與競爭力的製作公司之一。

瀚草文創董事長湯昇榮分享，2024年舉辦「第四屆野草計畫」時，曾邀請泰國影視內容協會副會長Sirisak Koshpasharin來台，「論壇期間，Sirisak 副會長分享了許多對東南亞影視市場具深度洞察且極具啟發性的觀點。此次也因副會長的引薦，促成瀚草文創、樂到家與Transformation Films的合作，深感榮幸。瀚草文創將持續製作多元類型的內容外，也期許透過精準的市場洞察與跨國合作，讓更多優質的故事內容走向國際。」

▲（左起）瀚草文創東南亞總監Huang Kun Quan、樂到家國際娛樂總經理郝柏翔、泰國電影公司Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang、泰國影視內容協會副會長Sirisak Koshpasharin、瀚草文創創辦人曾瀚賢。（圖／瀚草文創提供）

Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang表示，「過去我們曾與美國、韓國等地合作，這次能與來自台灣的瀚草文創、樂到家國際娛樂建立長期夥伴關係，對我們而言意義非凡，也深感榮幸。透過此次合作，希望能讓泰國電影在亞洲市場綻放更多可能，同時也將泰國的創作能量與文化魅力推向全球觀眾。」

樂到家國際娛樂總經理郝柏翔亦開心分享道：「我們三方不僅對優質內容抱持同樣的熱情，也擁有共同的國際視野與創作目標。希望透過這次的合作，能打造更多兼具票房與創意的優異影視內容。」

首部投資項目為泰國邪靈恐怖電影，集結多位泰國實力派與金獎級演員共同演出，由2024年泰國年度票房冠軍、締造最快破億泰銖票房紀錄《鬼聲泣2》導演Taweewat Wantha擔任監製，並由Bordikorn Lohachala導演執導，強強聯手打造最新恐怖力作，該片預計2026年上映，勢必再掀起泰國鬼片熱潮。