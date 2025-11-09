ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
謝侑芯閨密怒發律師函！
中颱鳳凰最新路徑曝光
Andy消失72小時「快承不住壓力」
「金鐘影帝」陳亞蘭驚喜宣布新身份　揪團捐6位數善款到花蓮！

記者黃庠棻／台北報導

金鐘影帝、歌仔戲天王小生陳亞蘭再添新身分。榮獲第57屆金鐘獎「戲劇節目最佳男主角」的她，近日當選國立臺灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會第二屆理事長，象徵她在「時尚、管理、藝術、公益」多重領域的跨界實踐再寫新頁。

▲▼第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目男主角獎，陳亞蘭/嘉慶君遊臺灣。（圖／攝影中心攝）

▲陳亞蘭奪得第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目男主角獎。（圖／攝影中心攝）

陳亞蘭是臺師大GF-EMBA106級校友，自畢業以來幾乎年年回母校參與講座、錄製畢業祝福影片或與在校生交流。她感念母校的啟發與師長指導，也以實際行動回饋學校。在理事長就任典禮致詞時，陳亞蘭盼能延續「美」的影響力　讓時尚從「心」出發。

對此，陳亞蘭強調「希望讓美與時尚不只是外在的發光，更能在心裡發亮。」未來將推動校友會參與更多社會公益，讓時尚不僅是一門產業，更是一種善的力量。她在新一任會期預計將以社會公益活動揭開序幕，邀請所有校友共同參與。

▲陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

▲陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

而陳亞蘭求學期間表現優異，曾獲國立臺灣師範大學傑出校友肯定。她將在母校所學的時尚美學與管理思維，運用於歌仔戲創作與製作中，打造出最潮的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，以創新視覺語言與現代節奏重新詮釋傳統藝術，廣受業界與觀眾讚譽，最終榮獲金鐘獎最佳男主角殊榮。

▲陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

▲陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

多年來，陳亞蘭致力於推動歌仔戲文化永續傳承，近期並積極籌備結合實境綜藝的創新節目，計畫再次跑透透全台，將戲曲文化帶進生活，用行動實踐時尚美學與傳統文化。

理事會當天，陳亞蘭也展現嘉慶君「體恤民情」的精神，呼籲校友一同為花蓮災情捐款，並拋磚引玉捐出六位數善款，以及號召校友共同參與「公益愛行腳徒步環寶島」行動，以實際行動落實「美在心中、善在腳下」的理念。

▲陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

▲陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

不僅如此，陳亞蘭也號召社會大眾報考國立臺灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），她認為「與時俱進，是時尚的精神；持續學習，是人生最美的風景。」邀請對時尚、設計、藝術與品牌經營有熱情的各界菁英，一起回到校園，與她同行，成為下一個時代的時尚領袖。」

