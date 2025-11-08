顏正國最後告別感謝侯孝賢叔叔　朱延平：他現在導的比我好

記者葉文正／新北報導

「好小子」顏正國今天走向人生最後旅程，並在板殯舉行告別式，現場播放他謝謝侯孝賢導演的照顧，以及對諸多好友的感謝，導演前輩朱延平讚他過去雖曾有黑暗人生，但是拍《角頭2》拍得比他好，黃尚禾也提到顏正國教會他用誠懇態度做人，致詞到最後已泣不成聲。

▲ 顏正國告別式，喜翔。（圖／記者李毓康攝）

朱延平也讚揚他：「過去他曾經迷失自己，但是後來是修行，他拍的《角頭2》票房快破兩億，我會說以前我拍的比較好，但顏正國你現在拍得比我好。」

▲李屏賓。（圖／記者李毓康攝）

黃尚禾也提到當初拍顏正國導的《少年吔》，才發現他是很用心把我們拉進他的生命裡，《少年吔》是講更生人的故事，故事主角選擇走向黑暗，跟他拍戲，是我們一起享受當下，永遠不用擔心明天到來，他教我表演外，更重要的事情，他從沒有嫌棄我演的好不好，只問我有沒有誠懇面對的自己，與對待家人。

▲黃尚禾致詞落淚。（圖／記者葉文正攝）

黃尚禾續表示，他有哥的偶包在，他在意每個家人，用他方式保護他們，不只是電影作品，也把他人生生活跟生命放在裡面，把英雄放在我與世界面前，他說要面對自己犯過的錯，不要害怕講出來，國哥用他的方式，成為真正的英雄，國哥殺青了，沒有辦法去說江湖再見這樣的話，每次有誠懇的態度，都是因為你，我們繼續好下去，你是好導演，好哥哥。」直到最後哽咽說不下去。

▲顏正國好友鋼鐵爸。（圖／記者葉文正攝）

李千娜也提到：「我從沒遇過這樣的導演，國哥很在乎別人怎麼看他，但他嘴硬說「i don’t care」，但我們其實都知道。謝謝國哥的出現，你是我的超級英雄，我會守護與陪伴你的家人。」