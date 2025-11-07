才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

記者蔡琛儀／台北報導

郭書瑤（瑤瑤）加盟好友、玖壹壹春風所屬「混血兒娛樂」，成為春風的小師妹，今（7日）舉辦記者會，她和春風交情極佳，兩人也因此屢屢被傳緋聞，今瑤瑤再被問到兩人究竟有無發展可能？笑喊：「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」表示春風真的就只是好朋友，「我有說過，好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」否認叫對方乾哥，「我都叫阿春。」

▲▼郭書瑤加盟混血兒娛樂，下圖右為混血兒娛樂老闆蕭豐謖。（圖／混血兒娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言半年前歷經低潮，有一天她打給春風談心，春風聽完霸氣回：「那你就來我們公司，我照顧你。」瑤瑤表示：「我很感謝有春風這個朋友，在我低潮給我個方向，讓我來到這公司，我交了個不好看的履歷，老闆說，有事情就承擔，有問題就解決，我想說也是，就一起努力。」

兩人連白紙黑字的合約都沒有簽，目前瑤瑤已經確定要推出單曲〈易碎品〉，公司還要出錢幫她拍MV，雖然瑤瑤一直否認，但混血兒娛樂老闆蕭豐謖（阿弟）表示還要培訓瑤瑤未來當導演。

▲郭書瑤和春風屢次傳緋聞。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

她先前自爆已經單身邁入第7年，不過和春風頻頻被爆緋聞，瑤瑤笑說春風除了氣到發文，還曾因此打給她，「他覺得我們幹嘛擋彼此的桃花。」2、3年前她曾有約會對象，但最後都無疾而終，也會請春風先幫她看過，雖然自己都不會採納春風的意見。由於她明年播出的戲劇slogan是2026想脫單，瑤瑤笑說：「百芮（角色名稱）想脫單，我也想。」