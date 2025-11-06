王傳一入伍被徵召拍《莒光園地》！他當兵「蔣經國過世」遇紅色警戒

記者黃庠棻／台北報導

近日男星閃兵爭議延燒，尤其許多昔日男團成員被逮，也曾是男團「可米小子」成員的王傳一，6日出席相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，與資深前輩朱德剛一同現身，兩人也大方談及自己當兵的過程，朱德剛更開玩笑說「要先問一下，免得到時候正式演出時沒人。」

▲王傳一、朱德剛出席《壹加一剛好比三小》相聲脫口秀售票記者會。（圖／記者林敬旻攝）

朱德剛與王傳一認識多年，兩人在拍攝《莒光園地》時結緣。王傳一透露自己當時拍完《痞子英雄》後就接到兵單，很自然就入伍，因為還有讀研究所，已經算是晚當兵的類型，他的爸爸是榮總醫生，早就知道他沒有免役體位，也提醒他時間到了就趕快去當兵，不要拖延。

當兵時，王傳一擔任裝甲兵，在炮台室保養器具，因為當兵時已出道，經常被徵召去拍攝《莒光園地》，也因此有機會去到各個軍營，覺得是很特別的體驗。拍《莒光園地》也非輕鬆差事，還要身兼工作人員幫忙搬道具。

此外，朱德剛則是當了三年半的憲兵，還遇到蔣經國過世、紅色警戒等歷史事件，坦言當時自己相當緊張，他更提到每次蔣經國到圓山大飯店剪頭髮，他們就要「大出勤」，檢查周邊環境安全，直呼自己的當兵史「是一段大時代故事」。