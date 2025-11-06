山本由伸金句沒入圍流行語大賞！30組提名名單揭曉…有7月5日跟Labubu

記者陳芊秀／綜合報導

日本年度盛事之一「2025新語、流行語大賞」於昨日（5）公佈了30個入圍詞語，其中「Labubu」、世界末日預言「7月5日」、AI「ChatGPT」，以及日片《國寶》因高票房以及成功掀起歌舞伎熱潮而入圍。道奇隊王牌投手山本由伸的名言「輸不是選項！」未能入圍成為外界議論焦點。

▲「2025新語、流行語大賞」30組提名名單揭曉。（圖／翻攝自官網）

▲Labubu被提名日本流行語大賞。（圖／路透社）



綜合日媒報導，山本由伸在美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽的表現出色，所屬洛杉磯道奇隊完成世界大賽二連霸，成為大聯盟近25年首支連續兩年封王的球隊。而他在冠軍系列賽第二場比賽前，曾以日文表達「絕對不能輸」，當時被翻譯為「Losing isn't an option（輸不是選項）」意外爆紅，甚至還製作了T恤，這句話在社群網站被形容「他沒說過的語錄」而成為話題，後來本人親口說出這句名言，更讓聚集在體育場的5萬多名球迷沸騰不已。

▲山本由伸被翻譯的金句「輸不是選項」爆紅。（圖／達志影像／美聯社）

山本由伸金句爆紅為何沒能入圍？原因似乎是因為世界大賽連霸的消息是在日本時間11月2日公佈，距離流行語大賞的發表僅相差3天，因此來不及被提名。過去，體育界的流行語也因為時機問題而未能入圍。

吉澤亮主演的電影《國寶》改編自吉田修一同名小說，自6月6日上映至今票房突破168.7億日圓，成功掀起電影院朝聖，觀賞歌舞伎表演的社會現象，「國寶（看了嗎）」也入圍今年流行語大賞。還有NHK晨間劇《紅豆麵包》中的高知方言「ほいたらね（那就這樣再見囉）」也獲得提名。

▲《國寶》票房突破百億日圓。（圖／傳影互動提供）

台灣也一度掀起熱門話題的「7月5日」，是來自於龍樹諒的預言漫畫《我所看見的未來・完全版》，內容提及「真正的大災難將於2025年7月來臨」，在日本國內外都引發「7月5日很危險」的謠言。當時氣象廳特別出面澄清，但仍然造成不小影響，甚至出現香港飛日本航班減少的情況，導致外國遊客一度減少。因此也在入圍名單當中。

▲《我所看見的未來・完全版》預言災難讓7月5日成關鍵的一天。（圖／翻攝自X）