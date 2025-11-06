謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數　助理親曝上架原因

記者田暐瑋／綜合報導

31歲的台灣網紅謝侑芯在馬來西亞意外離世，黃明志涉入其中，案件目前由吉隆坡警方以謀殺罪名展開調查。離奇的是，謝侑芯的OnlyFans帳號近日突然上傳多部新作品，引發網友熱議。

謝侑芯生前用心經營OnlyFans，月收上看7位數，在她過世後，OnlyFans帳號突然更新作品，引起粉絲議論，謝侑芯助理10月31日發文回應，表示這些作品是由家屬委託整理並陸續上架，旨在讓粉絲以此作為紀念，與謝侑芯告別的一種方式，助理表示，希望能時間倒轉阻止謝侑芯接下這份海外工作，並懇請外界給予家屬隱私與空間，避免過度揣測。

▲謝侑芯。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）

助理進一步說明，謝侑芯的OnlyFans帳戶收益將依平台規定處理，未來相關事宜將由其法定繼承人接手，用於安排後事及照顧雙親，承諾將繼續更新謝侑芯生前已完成的作品，供粉絲收藏，並強調過去的收益均由謝侑芯本人處理，呼籲大家放心。

謝侑芯於10月22日被發現在馬來西亞吉隆坡一間飯店的浴缸內失去生命跡象，當時浴缸及浴室地板皆無水痕，醫院初步報告顯示死因為心臟病發，但家屬質疑其健康狀況良好，並不認同該結論。案情隨後出現重大進展，馬來西亞歌手黃明志被查出是謝侑芯生前最後接觸者，且尿檢呈現4種毒品反應，房間內也發現9顆搖頭丸，黃明志已於11月5日凌晨投案，目前案件將於12月18日進行庭訊，檢方將進一步釐清案情。

▲黃明志在謝侑芯生前曾同房。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）

