大馬網紅發聲力挺黃明志　揭私下為人：希望真相水落石出

記者王靖淳／綜合報導

網紅謝侑芯上個月被發現猝逝馬來西亞飯店的浴缸內，其中歌手黃明志被爆出牽涉其中，全案目前改以謀殺罪偵辦，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，大馬網紅楊寶貝（本名：楊虹玲）今（5）日在IG發文談論此事，逆風力挺黃明志，並曝光對方的私下為人。

▲大馬網紅楊寶貝（圖右）挺黃明志。（圖／翻攝自Instagram／yangbaobei94）

楊寶貝在文中表示：「我和黄明志相識十年，他對人對事一直尊重。」似乎是想為好友，澄清近期的負面風波。談到這十年的情誼，楊寶貝透露黃明志曾是她的救命恩人，「在我多年前出事、幾乎無法再站起來的時候，他對我雪中送炭，並且給了我重要的工作機會。」

▲大馬網紅楊寶貝談黃明志私下為人。（圖／翻攝自Instagram／yangbaobei94）

不過，楊寶貝強調，自己對於黃明志的私生活不了解，因此不多做評論。談到黃明志已到警局報到，楊寶貝表示尊敬，同時也指出，既然案件已進入司法程序，她期盼一切真相早日水落石出。她解釋，自己之所以會選擇在此時發文的原因，「我要表達的只有這麼多，我就真的不是那種為了蹭流量就喜歡落井下石的人。」