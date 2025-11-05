微風女神變台灣動森居民！路邊「扶86歲發燒阿婆」回家…暖舉曝光

記者黃庠棻／台北報導

「微風女神」郭源元2014年和陳若穎、梁以辰、陳艾熙共組女子團體Breeze，2014年轉戰圖文創作，累積不少作品，預計將在這兩個月推出第三本繪本，在戲劇上面也客串了不少作品。今（5）日出席「愛麗絲拯救仙境沉浸之旅-台北站」展覽記者會，擔任代言大使。

▲郭源元受邀任活動大使，出席愛麗絲拯救仙境台北站記者會。（圖／詠威互動科技提供）

郭源元透露自己就從小非常喜歡愛麗絲，不同於一般的童話故事中的公主，都是千篇一律的尋愛，結局總是與王子過著甜蜜快樂的生活，而愛麗絲卻是以遊戲的心情，又富有冒險的精神面對一切，直呼「這也是我嚮往的生活態度，我自己也很愛冒險，即使有時候會擔心害怕，但仍勇敢面對。」

不僅如此，郭源元更分享自己成為台灣「動森居民」的故事，日前她在路邊碰到一位停在路邊很久的老奶奶，觀察了一陣子她上前詢問對方狀況，才得知阿婆發燒生病，家就住在附近，於是她便決定陪著對方走路回家，直到看到對方家的外傭帶著老奶奶上樓她才安心離開。

對此，郭源元更透露自己在陪伴老奶奶回家的過程，有跟對方聊了一下天，奶奶表示自己已經86歲，她激動說道「當時我36歲，奶奶甚至比我的年紀兩倍還要大」，讓她在攙扶著對方的當下相當感動，直言「扶了一個人間奇跡啊」。

全台首創，耗資3千萬打造五米高夢幻空間，《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》11月8日起微風廣場魔幻開展，門票KKday、Klook、官方指定平台熱賣中。

