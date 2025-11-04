才爆熱戀玖壹壹春風「為愛台中置產」　郭書瑤親揭現況：單身7年

記者黃庠棻／台北報導

女星郭書瑤平時工作繁忙，仍不時會透過社群與粉絲分享生活點滴，除了常常大方放送火辣身材之外，她的感情生活也受到許多網友關注。日前，她才被爆出疑似與好友玖壹壹春風陷入熱戀，男方第一時間發文澄清傳聞，而她近期也認了自己其實已經單身多年。

▲郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

郭書瑤主演的台劇《何百芮的地獄毒白》在2024年播出後受到許多觀眾喜愛，入圍當年金鐘獎6項大獎。昨（3）日宣布續作《何百芮的地獄戀曲》將在2026年1月開播，她在片中飾演「地獄來的前女友」，一句「單身八個月又四天」的台詞引起熱議。

▲《何百芮的地獄戀曲》即將在2026年1月播出。（圖／彼此影業提供）

在《何百芮的地獄戀曲》預告公開後，郭書瑤收到朋友的調侃，笑她「不只單身八個月又四天，而是單身四年又八個月」，沒想到她想都沒想就自爆自己已單身7年，驚人的數字讓友人都忍不住傻眼，而她也自虧「等《何百芮的地獄戀曲》播完，我也還是會繼續單身」。

▲郭書瑤認了單身7年。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

此前，郭書瑤被爆出與玖壹壹春風熱戀，兩人過去以乾哥、乾妹相稱，感情深厚，頻繁一同出席聚會，甚至被目擊因懷疑遭媒體跟拍而緊急召好友掩護，甚至有傳聞她為了男方在台中置產。對此，春風也火速澄清兩人關係「別一些媒體寫啥你們就信啥好不？X！智障膩！」否認戀情。

▲郭書瑤日前與玖壹壹春風爆熱戀。（圖／翻攝自IG）

過去，郭書瑤被提議效法Lulu、陳漢典，與玖壹壹春風被「送作堆」，雙方有無可能朋友昇華成戀人，她低調表示「我想要把他當成留在人生一輩子的朋友」，認為當朋友才能當一輩子，跟對方不想要只是「一下子」，笑說「希望他留在我生命中一輩子，不要只是一下子。」

