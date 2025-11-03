樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

記者葉文正／台北報導



樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，11月2日舉行盛大的封王遊行，啦啦隊樂天女孩們也全員出動，與球迷一同慶祝榮耀時刻。女孩們身穿主場白球衣搭配黑色百褶裙，坐上遊行車沿途向球迷揮手致意，所到之處人潮擁擠、歡呼聲不斷。「學姐」曲曲與岱縈見證六年來的五座冠軍，曲曲笑說：「換到樂天剛好遇上疫情，重新上來真的比較辛苦。」而岱縈則透露，自己一早特地前往還願，「要謝謝媽祖保佑。」

▲樂天女孩台上跳應援舞。（圖／樂天桃猿）



這次封王遊行自桃園棒球場出發，沿途十公里一路行進至市政府站，歷時將近兩個半小時。許多粉絲揮舞應援巾與樂天周邊，熱情地向車上的球員與女孩打招呼。抵達市府後，樂天女孩們登台演出〈勇敢猛進〉與〈桃猿最強〉，現場氣氛瞬間沸騰，球迷隨著節奏高喊應援，重溫奪冠那刻的感動。

▲樂天女孩參加封王遊行。（圖／樂天桃猿）

談起封王遊行，岱縈笑說，自己整晚興奮得睡不著，「早上六點半就從家裡出發，先去中壢再到桃園，跟媽祖們說謝謝。」她透露，冠軍戰當天在心中默默祈禱：「拜託拜託一定要讓我們總冠軍，真的太需要這座冠軍了，如果得了，我一定會去添香油錢跟祂們說謝謝。」曲曲在旁聽了也笑回：「那我們也要去謝謝大甲媽（祖）耶，因為勝利那天剛好是祂。」岱縈開心附和：「有，我也答應祂了！」

至於奪冠後的慶祝方式？曲曲直呼：「當然直接去吃烤肉啊！不能只有球員烤。」岱縈也笑說：「他們昨天還在烤，又烤！」若潼則分享，「奪冠當天我和Kira就去爆吃一波！」她回想當下仍感動不已：「那時候播放〈超越夢想〉，小胖林泓育上場打擊時，有種夢回2019年的感覺，結果他真的全壘打，我當場爆哭，那顆球還剛好往我們方向飛來，像慢動作一樣。」岱縈也說：「我特別去考古發現，都是G5、都是第五場，整個起雞皮疙瘩，命運又帶我回到過去，並且重新寫下新的篇章。」



隨著封王遊行落幕，樂天女孩的年度選秀也正式啟動。身為隊長的曲曲表示：「樂天女孩選秀已經開始啦！即日起到12月31日截止，詳情請上樂天女孩官方Instagram查詢。快來加入我們，一起在球場上發光發熱！」