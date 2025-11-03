王力宏合唱Ella影片突下架！　爆遭「獅子大開口」驚人版權費曝光

▲ 王力宏和Ella合唱的現場版MV日前突遭下架。（圖／西東音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王力宏與Ella陳嘉樺日前在深圳「最好的地方」巡迴演唱會上，驚喜同台合唱〈Super Star〉，掀起粉絲回憶殺，不料現場版MV上線後卻因版權問題，無預警遭下架，引來熱議聲浪，好在這支MV僅隔48小時又火速重新上架，王力宏經紀人楊文傑也證實已花費31萬台幣解決版權爭議。

▲ 王力宏和Ella現場版MV不到1個月便突破千萬點閱。（圖／西東音樂提供）



〈Super Star〉現場版MV不到1個月便突破千萬點閱，王力宏經紀人透露：「我們已經盡快把費用付給了德國版權方。該團隊又由日本 Avex 負責管理，清權完成後才能重新上架。」先前傳出MV被迫下架時，版權方疑似「獅子大開口」，楊文傑也公開版權費用：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！最重要的是大家能永遠在網上看到那天晚上二哥跟Ella的精彩演出。」

王力宏上月舉辦「最好的地方」巡迴演唱會深圳站，連唱5晚、場場秒殺，刷新多項紀錄，嘉賓陣容更是星光閃耀，包含鹿晗，成龍，A-Lin，單依純與Ella等，其中他與單依純合唱的〈愛錯〉一個月在抖音已突破1.22億次觀看，該首歌並蟬聯排行榜前10名已超過一年。據悉，光這首歌今年的錄音與創作版權收入高達4000多萬台幣，堪稱2025年華語歌壇的年度冠軍。