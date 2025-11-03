吳慷仁「16歲帥兒」背景超狂…竟是星三代！　成績太差遭老師體罰

記者黃庠棻／台北報導

電影《南方時光》入選多個國際知名影展，更獲得金馬獎最佳導演、最佳美術設計和最佳造型設計3項重要獎項提名，將於11月14日全台上映。新生代演員陳玄力在導演曹仕翰執導的新片《南方時光》中首度挑大樑擔綱男主角，與金馬影帝吳慷仁、金曲歌后孫淑媚共同演出，組成充滿真實生活感的南方家庭。

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

拍攝時，16歲的陳玄力飾演一位急於長大的少年，背著父母打工賺錢、翹課、學騎車，而在現實生活，他笑認「個性很活潑，愛玩，常做一些讓大人哭笑不得的事情。」

陳玄力現年18歲，從小在明華園裡長大、受歌仔戲耳濡目染，首次挑戰電影長片就飾演靈魂主角，他坦言一開始演出時常不自覺用歌仔戲的方式表演，說道「但越演越不自然，也很謝謝導演耐心指導讓我慢慢放下那些習慣，用更真實的習慣去表演，才順利完成這次拍攝。」

在電影中扮演和父親不和，還會翹課、偷偷去撞球店打工的少年，陳玄力坦承小時候也很愛玩，印象最深刻的是，一次小學上課期間，在校外晃到中午才出現在學校，他說「現在回想起來覺得蠻多調皮的，但那時候太愛玩，也沒有想很多。」

在片中，吳慷仁與孫淑媚分別飾演他的父母，兩位實力派演員的加入，讓年輕的他直呼「收穫很多，是一段難忘的經驗。」吳慷仁在現場教會他表演的節奏、情緒拿捏的技巧，進而更能掌握鏡頭前的表現，他也說「我有時太緊張，演戲來會有點僵，淑媚姐就會安慰我、鼓勵我放輕鬆，她的溫柔讓我更能進入角色。」

談到一場因考試成績太差而被飾演老師的鄭有傑體罰的戲，不少六七年級生看得心有戚戚焉，演出畫面看起來激烈，陳玄力被猛打屁股，但拍攝時，他覺得鄭有傑拍打戲的技術超好「實際被打時候一點都不會痛，有傑哥是非常有經驗的演員，他拿捏力的力道剛剛好，也很照顧我這個後輩，另外很感謝幕後的哥哥姊姊，他們事前幫我準備了護墊以及醫療箱，讓我能安心拍攝。」

陳玄力坦言，《南方時光》的拍攝對他來說不只是工作，更像是一場成長的歷程「從前台演員到幕後團隊，大家都超級投入，也很用心對待每一個細節，雖然拍攝的過程本身就讓我很開心，其實是和大家一起完成作品的那份團結及成就感，對我來說，才是對我非常珍貴的回憶」。

由曹仕翰執導的《南方時光》以1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機的時代氛圍為背景，描述少年在社會動盪與家庭矛盾中的成長故事。電影繼連續於西班牙「聖賽巴斯提安國際影展」、瑞士「蘇黎世影展」及「巴西聖保羅國際電影節」曝光，也宣布定檔於11月14日上映。