ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃明志「恐關2年打3鞭」驗出4毒品
她FB、LINE 1功能關掉：快樂多了
葛斯齊赴于朦朧現場發生怪事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 謝侑芯 李洙赫 GD 李春才 范姜彥豐 粿粿 鄭家純

吳慷仁「16歲帥兒」背景超狂…竟是星三代！　成績太差遭老師體罰

記者黃庠棻／台北報導

電影《南方時光》入選多個國際知名影展，更獲得金馬獎最佳導演、最佳美術設計和最佳造型設計3項重要獎項提名，將於11月14日全台上映。新生代演員陳玄力在導演曹仕翰執導的新片《南方時光》中首度挑大樑擔綱男主角，與金馬影帝吳慷仁、金曲歌后孫淑媚共同演出，組成充滿真實生活感的南方家庭。

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

拍攝時，16歲的陳玄力飾演一位急於長大的少年，背著父母打工賺錢、翹課、學騎車，而在現實生活，他笑認「個性很活潑，愛玩，常做一些讓大人哭笑不得的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

陳玄力現年18歲，從小在明華園裡長大、受歌仔戲耳濡目染，首次挑戰電影長片就飾演靈魂主角，他坦言一開始演出時常不自覺用歌仔戲的方式表演，說道「但越演越不自然，也很謝謝導演耐心指導讓我慢慢放下那些習慣，用更真實的習慣去表演，才順利完成這次拍攝。」

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

在電影中扮演和父親不和，還會翹課、偷偷去撞球店打工的少年，陳玄力坦承小時候也很愛玩，印象最深刻的是，一次小學上課期間，在校外晃到中午才出現在學校，他說「現在回想起來覺得蠻多調皮的，但那時候太愛玩，也沒有想很多。」

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

在片中，吳慷仁與孫淑媚分別飾演他的父母，兩位實力派演員的加入，讓年輕的他直呼「收穫很多，是一段難忘的經驗。」吳慷仁在現場教會他表演的節奏、情緒拿捏的技巧，進而更能掌握鏡頭前的表現，他也說「我有時太緊張，演戲來會有點僵，淑媚姐就會安慰我、鼓勵我放輕鬆，她的溫柔讓我更能進入角色。」

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

談到一場因考試成績太差而被飾演老師的鄭有傑體罰的戲，不少六七年級生看得心有戚戚焉，演出畫面看起來激烈，陳玄力被猛打屁股，但拍攝時，他覺得鄭有傑拍打戲的技術超好「實際被打時候一點都不會痛，有傑哥是非常有經驗的演員，他拿捏力的力道剛剛好，也很照顧我這個後輩，另外很感謝幕後的哥哥姊姊，他們事前幫我準備了護墊以及醫療箱，讓我能安心拍攝。」

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

陳玄力坦言，《南方時光》的拍攝對他來說不只是工作，更像是一場成長的歷程「從前台演員到幕後團隊，大家都超級投入，也很用心對待每一個細節，雖然拍攝的過程本身就讓我很開心，其實是和大家一起完成作品的那份團結及成就感，對我來說，才是對我非常珍貴的回憶」。

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

▲《南方時光》將於11月14日全台上映。（圖／百景映畫提供）

由曹仕翰執導的《南方時光》以1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機的時代氛圍為背景，描述少年在社會動盪與家庭矛盾中的成長故事。電影繼連續於西班牙「聖賽巴斯提安國際影展」、瑞士「蘇黎世影展」及「巴西聖保羅國際電影節」曝光，也宣布定檔於11月14日上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

南方時光吳慷仁孫淑媚陳玄力鄭有傑黃迪揚溫傑恩

推薦閱讀

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

23小時前

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

6小時前

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

21小時前

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

7小時前

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

7小時前

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

6小時前

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

9小時前

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

17小時前

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

19小時前

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

5小時前

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

16小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

11/2 12:46

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影

佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

看更多

【開聲音】4個月大寶寶給阿公就哭！奶音突冒3字...全家驚呆XD

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

奧斯卡名導在台開片票房紀錄破了！黃鐙輝重現《左撇子女孩》叫賣

21分鐘前0

看GD演唱會手燈突然沒電　派翠克被粉絲暖到：台灣人真的太善良

39分鐘前0

曹佑寧被問「粿王」尷尬笑了！親揭私下關係…曝錄《全明星》內幕

59分鐘前10

讓坣娜倩影「AI動起來」　白冰冰趕製影片「留住她最美好一面」

1小時前3

王力宏合唱Ella影片突下架！　爆遭「獅子大開口」驚人版權費曝光

1小時前0

吳慷仁「16歲帥兒」背景超狂…竟是星三代！　成績太差遭老師體罰

1小時前24

任容萱「掰了5年名模男友」恢單　被問Selina懷孕：希望再一個外甥

1小時前10

理想混蛋宣布再攻雄蛋！　許願揪太妍、周杰倫助陣合唱

1小時前0

隋棠跟管委會糾紛仍未落幕　陳隨意找她一起辦桌暫脫離暴風圈

1小時前0

宇宙人開唱巧遇他！　竟當眾「大動手腳」鬧翻後台

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動
    23小時前144138
  2. MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆
    6小時前4040
  3. 護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品
    21小時前76101
  4. 護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」
    7小時前4258
  5. 22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」
    7小時前449
  6. 謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相
    6小時前2024
  7. 吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌
    9小時前1431
  8. 直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後
    17小時前124
  9. 快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
    19小時前5267
  10. 黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「恐坐牢2年、3鞭刑」
    5小時前5443
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合