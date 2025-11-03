MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案調查且涉毒而成為輿論焦點，風波尚未平息，又被昔日合作夥伴公開指控。曾多次替他拍攝MV的製片人張元瀚，於3日深夜0點49分在臉書發文，回顧多年合作經驗，全文直述心中不滿，引起網友討論。

▲黃明志。（圖／記者黃克翔攝）



張元瀚在文中開頭寫道：「我只知道每次接你的片，預算都低到靠北，是真的幹你娘低到靠北。幫你拍了幾支MV也沒賺到什麼錢，還讓我因為發給工作人員的鳥價被同仁狗幹了幾百遍。」他指出，製作團隊為黃明志拍攝多支MV，卻長期面臨預算過低、工時過長的問題，「我跟兄弟們賣命賣肝挺你，幫你拼作品、拼流量，YouTube流量回收這麼高，給我們工作人員那他媽什麼幹價錢？」

他提到過去拍攝過程中常出現溝通不順的情況：「每次拍你的片，大家都超不爽，這些情緒誰吸收？是我這個製片在吸收。」並表示業界內對此已有耳聞，「業界也都知道跟你拍片真的是地獄級，連資深老大哥的製片都可以被你氣走。」

張元瀚接著描述其中一次經歷：「我自己在大雨天去場勘，穿雨靴涉水感冒。複勘那天你一句話說不想去，我直接在路邊把你嗆爆，只差沒直接給你一拳。最後還是挺你，幫你搞定了MV。」他說，事件之後雖然仍完成拍攝，但自此不再接黃明志的案子，「後面要找我接MV我直接都推掉了，因為你根本就不尊重專業，不明白工作人員的才華和犧牲值多少錢。」

他在文末寫道：「別人不敢說的話就讓我來說，反正林北現在不靠影視產業吃飯，也不怕被封殺。你知道拍片什麼最大嗎？不是導演、不是演員、不是製作公司、不是監製，是『不拍』最大。」他表示這股壓力已經忍了超過5年，決定替所有過去合作的團隊「出口一口氣」：「你私底下怎麼玩、怎麼搞我不清楚也不想知道，但不管新聞是真是假，跟你拍片的感覺就只有幹你娘而已。這篇為過去挺我、幫你完成作品的同仁們出口氣，黃明志哥你我幹啦。」

