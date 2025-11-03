黃明志稱遭黑函勒索警打臉！　馬媒酸：爭議多到維基開專欄

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）



記者張靖榕／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近日因捲入台灣網紅謝侑芯命案遭警方指控持有毒品，並在毒品檢測中對4種毒物呈現陽性。他雖在臉書上否認吸毒與持毒，並爆料曾收到黑函遭人勒索，但警方表示並未接獲任何報案。馬媒則整理黃明志過去的種種爭議事件，指出在維基百科上甚至設有黃明志的「爭議專欄」。

事件爆發後，黃明志迅速在社群平台發文強調，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品！」他呼籲外界耐心等待警方2至3個月後公布的調查報告，同時他聲稱近幾天內收到匿名黑函，內容疑似涉及威脅勒索，讓他憤而表態，「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」

對此，金馬警區主任沙扎里助理總監接受馬來西亞媒體《中國報》採訪時指出，警方目前尚未接獲黃明志本人提出任何遭到勒索的報案紀錄，質疑其說法真實性。

《中國報》同時整理黃明志自2007年以來的歷年爭議，指出其創作的音樂與電影作品屢次觸犯敏感議題，不僅被控涉嫌侮辱宗教與國家，在馬來西亞多次被警方調查，更在中國遭遇封殺與下架處分。其中更曾有一次愚人節玩笑鬧到假死，造成多家媒體不滿。