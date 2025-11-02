理想混蛋大爆哭！　可沛痛揭「摯愛罹癌」噴淚：發生的太突然

▲ 理想混蛋可沛淚揭父親罹癌 。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

人氣夯團理想混蛋成軍8年，昨（2日）起在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今晚唱到《滯留鋒》，可沛突哽咽大哭自爆前陣子父親罹癌，消息只有團員知情，突如其來的真情告白，瞬間引來全場粉絲不捨，在唱《祝你生日快樂》時，團員更是集體哭成一團，氣氛動容。

可沛表示：「我爸爸前陣子生病，在準備小巨蛋過程中，被診斷淋巴癌，所以他沒辦法來我現場看我表演。」表示《滯留鋒》是想送給爸爸的，他激動哽咽說：「他還要化療一陣子，我想努力的陪他，發生的太突然，沒有跟團隊講，只跟團員講。」

他痛哭表示：「當理想混蛋真的不是簡單的事情，已經安排很重要的小巨蛋，突然家人發生什麼事，沒辦法來陪他，心裡很糾結，想帶給大家快樂，把糾結就放在心裡，謝謝團員陪著我，分擔這些情緒。」

建廷則難得敞開心房：「每一年都會遇到新的挑戰摩擦、意想不到的事情，幸好有身邊的夥伴、不管遇到什麼事都能一起克服！到今年8週年，我們又一起完成非常巨大的事情。」阿哲坦言：「我們當理想混蛋真的很辛苦，在準備演出過程，真的有非常多很大的事情，會影響到大家的心情，這時候我們擁有彼此，想要讓你們隨時知道，旁邊的夥伴可以讓你依靠。」

雞丁也回憶著：「好不容易走了8週年，當年在小小的樂器行，不到150人，現在擁有一場萬人演唱會，真的很感謝大家。」 4人更直接走到搖滾特區還原當年的社團辦公室、練團室場景，回到那個最初音樂啟蒙的時光，直接面對面與粉絲們話家常，大螢幕出現了歌曲菜單、更有特殊符號的隱藏版，滿足粉絲們開心點歌的心願。

