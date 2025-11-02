「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓33年懸案「華城殺人案件」曾被改成韓劇《信號》和電影《殺人回憶》等作品，真兇李春才（又譯：李春宰、李春在）在2019年坦承犯下14起案件，因殺了小姨子而被被判終身監禁，至今仍在獄中服刑。從第一起姦殺案至今已過30餘年，他的前妻近日首次接受媒體採訪，語氣仍有深深的恐懼感，說著：「不知道他為何沒殺我，為何放過我？」

▲「華城殺人魔」李春才親口承認殺了14人。（圖／翻攝自SBS）



李春才第一次犯案於1986年殘殺了4位女性，每位女子死因皆為勒斃，且生前都遭到性侵，犯案手法冷血又變態，他在犯下第10起案子後離開華城、前往清州，因而遇到了妻子並結婚，但在一次夫妻爭吵後，他竟打給妻子年僅20歲的妹妹，殘忍姦殺小姨子被捕入獄，他的惡行才就此被迫停止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李春才是南韓史上最恐怖殺人魔之一。（圖／翻攝自SBS）



最後一次殺人停在1994年1月，李春才因姦殺妻子妹妹入獄，但當時警方並不知情他就是「華城殺人案件」的真兇，案件直到2019年才因警方驗出他的DNA與受害者衣物上留下的一致，原本矢口否認犯案。直到後來搜查組攻破他的心房，他才在紙張裡寫下「殺人12+2、強姦19、未遂15」，透過數字炫耀著戰績，他神情冷靜地解釋，殺人12+2的意思代表，「12起在華城附近，2起在清州」，令在場所有人震驚不已。

▲▼李春才前妻提供當年的婚紗照，自己的妹妹遭丈夫殘殺，她語氣顫抖地說「為何沒殺我」。（圖／翻攝自SBS）



節目《怪物的時間》製作4集紀錄片，清楚描寫出警方與李春才的攻防戰，更首度公開李春才學生時期的朋友、鄰居與同事的證言，尤其是前妻事隔31年後首度現身。李春才的前妻既是受害者，也是受害家屬，親妹遭到殘殺，至今仍如噩夢般纏著她。

預告裡，李春才的前妻表示「一開始他只是個平凡的人」，描述了兩人婚姻過程以及後來漸漸顯露的冷血真面目，李某前妻語氣顫抖地說：「他為什麼沒殺了我呢？他為什麼饒過我？」前妻更曾疑似聽到他的犯案過程，「有一次外面突然很吵，我心想『是什麼聲音呢』，因此打開了窗戶⋯」。《怪物的時間》第二集預計公開前妻的證詞，將在2日晚間11點10分播出（台灣時間晚間10點10分），但光是預告片就讓人看得毛骨悚然，引起韓網熱議。