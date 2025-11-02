金曲歌后變「最美媽媽桑」曖昧郭子乾　《整形過後》卡司集結三金

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道壓軸上檔，最新一波驚喜陣容公開。集結三金陣容包含金曲歌后艾怡良、金鐘影后劉瑞琪、金馬女配王渝萱出演。

▲《整形過後》將於12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

金曲歌后艾怡良與林育品（阿喜）在劇中變身酒店閨蜜，情同姐妹卻各自背負祕密心事；金鐘影后劉瑞琪則與曹蘭共譜忘年女女戀，細膩描繪成熟女性追求愛與自由的勇氣；《該死的阿修羅》金馬最佳女配角王渝萱則化身流行天后，與湯志偉組父女檔同台飆戲火花十足，多條人物線交織出人性百態，《整形過後》不僅揭開整形手術背後的真實世界，也映照每個渴望被看見的靈魂。

艾怡良在影集飾演的「最美媽媽桑」Hana與郭子乾飾演的診所股東有著曖昧又現實的金錢關係。而這也是郭子乾睽違4年，繼《茶金》後再度與温昇豪合作，為對方的新身份大讚不已，郭子乾表示這回看到温昇豪從幕前身兼幕後，更加感到佩服「這次他同時擔綱監製與演員，不僅要顧品質、還要兼顧演出，兩邊都要拿捏得很好，我覺得他做得非常出色。」

首次主演戲劇的艾怡良挑戰外放又撫媚的角色，她笑稱自己其實不太擅長這一面「但Hana因為職業關係，對取悅男人非常有自信。」為揣摩角色，她特地觀察不同類型電視、電影中女性的姿態與情緒變化「有囂張的太妹、最漂亮的妓女、也有最高貴的王妃。她們都有各自獨特的風采，但同時又帶著害怕被取代的不安，Hana就是在這兩種極端之間生存的女人。」

而「阿喜」林育品則飾演由Hana手把手帶出的菜鳥酒家女，兩人亦師亦友的情誼背後，隱藏著各自難以啟齒的故事，也將在劇中一一揭曉。

劉瑞琪這回在《整形過後》中飾演「永馨」，與曹蘭飾演「淑華」組「馨華CP」，共譜成熟女性之間細膩又動人的情感故事。從影40年以來第一次詮釋同志角色，她認為「男人、女人，是人類自己定義的，世上沒有絕對的人、事、物，只有人自己說了算！」她想透過角色傳達更寬容的愛與情感表達方式「無論是什麼戀，都不一定要外顯或制式化，它可以是唯美、唯一的感覺。」

首次與曹蘭搭檔更讓劉瑞琪直呼是「出乎意料的完美組合」，笑說「我們是完全不一樣的人，但搭在一起卻有種暖暖的舒服感，好像上輩子就在一起過了。」絕佳默契連自己都嚇到「還好戲已經殺青，不然我可能會愛上她，阿彌陀佛！」

此外，王渝萱在《整形過後》中化身流行天后「李霏」，舞台上光彩奪目，私下卻活在父親的控制與壓力之中。劇中湯志偉飾演她的父親兼經紀人，表面上是掌控藝人事業的「金牌經紀」，實則是讓女兒窒息的「毒父」，兩人關係緊繃，情緒張力十足。

為了詮釋反差，王渝萱特別感謝造型師的協助「造型上的差異讓我能快速進入狀態，一換上舞台服裝就像切換成另一個人。」不過戲裡的李霏遠比身為演員的她更辛苦「她的痛苦更深，壓力也更大。工作時笑得越開心，其實越能呈現她內心的悲傷。希望觀眾能心疼她，也理解那份看似完美背後的孤單。」

《整形過後》以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案直視「想變美」背後的社會比較、身分認同與自尊裂縫，讓外科手術不只修補外貌，更觸及人性的脆弱與救贖可能。卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、潘儀君、鄒承恩、洪暐哲、胡瑋杰、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱與湯志偉等堅強陣容，將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播。

