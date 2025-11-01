她被金馬點名「最大遺珠」！《丟包阿公》女主角登東京影展　劉冠廷暖心喊話

記者蕭采薇／綜合報導

電影《丟包阿公到我家》（英文片名：April），10月31日在東京國際影展風光首映。導演唐福睿攜手男主角劉冠廷、菲律賓影后安潔兒艾奎諾（Angel Aquino）盛裝出席，現場湧入來自世界各地的影迷與媒體，更有台灣留學生特地準備小禮物獻給劉冠廷，氣氛溫馨。

▲《丟包阿公到我家》劉冠廷、安潔兒艾奎諾、導演唐福睿，亮相東京影展。（圖／鏡文學、客新聞提供）

首映會上，觀眾隨著劇情又哭又笑，映後座談更是掌聲與笑聲不斷，展現本片跨越國界的共鳴魅力。唐福睿導演幽默分享，若《八尺門的辯護人》是以外籍移工在台生活為主軸，那《丟包阿公到我家》就像是為這群離鄉背井的移工們寫下的溫柔續篇，讓觀眾跟著主角返回久違的故鄉，面對缺席的親情與微妙的親子變化。

有日本觀眾細膩地指出，片中外籍移工與照護者、家人間的情感流動，特別是海邊場景，讓他們聯想到奧斯卡名片《羅馬》。唐福睿聽了笑說：「能被拿來和《羅馬》比較真是太榮幸了！」但他打趣補充，其實許多美景都是即興捕捉，像生命旅程中的偶遇驚喜，意外成為電影最動人的底色。

▲《丟包阿公到我家》劉冠廷、安潔兒艾奎諾、導演唐福睿，在後台開自拍。（圖／鏡文學、客新聞提供）

劉冠廷則溫情回應，這次拍攝讓他更正視自己與家人都會漸漸老去的事實，也開始思考：「如果我們的爸媽由別人照顧，那別人的爸媽又是誰來守護呢？」他認為，最重要的就是珍惜與家人相處的每一刻。他更細膩形容：「這次在日本與觀眾一同看這部電影，彷彿空氣中撒了七味粉，多了新的層次與驚喜。」

▲《丟包阿公到我家》安潔兒艾奎諾，被金馬評審點名是最大遺珠。（圖／鏡文學、客新聞提供）

電影中提及日本女子摔角等趣味日本文化描寫，總能引發現場觀眾哄堂大笑。唐福睿導演開玩笑說：「原來這就是我們被邀請參加東京影展的秘密原因！」值得一提的是，金馬執委會執行長聞天祥在金馬入圍公布後，曾直言安潔兒艾奎諾是今年金馬最佳女主角的最大遺珠，並盛讚本片「喜感、溫情兼備」。

▲《丟包阿公到我家》劉冠廷。（圖／鏡文學、客新聞提供）

女主角安潔兒艾奎諾首次以台灣電影而非菲律賓電影登上東京影展舞台，她感性表示：「菲律賓有許多孩子在父母海外工作下成長，缺乏陪伴與支持。希望未來更多孩子能免於這樣的狀況。」她也期待電影正式上映時能來台灣與觀眾見面。

《丟包阿公到我家》劇情描述在台灣屏東客家村照顧阿公多年的菲籍移工April（安潔兒艾奎諾 飾），想回家見病母最後一面，卻因雇主三兄妹無暇照顧父親，只好把阿公（張曉雄飾）一起帶回菲律賓。同時，阿公剛出獄的兒子阿偉（劉冠廷飾）久違地回到客家村，卻發現爸爸不見了。兩個歸鄉的人，面對陌生又疏離的家鄉與親友，竟不約而同地發現，回到老家，其實才是這段漫長歸途的起點。