姚元浩直球拷問賴雅妍　自招「她還年輕貌美時我就認識了」

記者葉文正／台北報導

八大綜合台本週日（11／2）晚間八點首播全新《嗨！營業中》第六季，姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎組成「Food 製團隊」遠赴瑞士挑戰在冰河觀景台製作餐點。得知擁有咖啡師執照的賴雅妍加入此趟行程，吳映潔（鬼鬼）瞬間安心，高呼：「是黃金盾牌耶！」

▲吳映潔(左起)、姚元浩、白安、郭泓志、莎莎隨《嗨！營業中》節目到瑞士。（圖／八大提供）

姚元浩則直球拷問賴雅妍平常會做飯嗎？最拿手的料理是什麼？急切的態度引來一旁的吳映潔（鬼鬼）竊笑，吳映潔（鬼鬼）趕緊貼心安撫新成員賴雅妍，並透露姚元浩這樣直白的語氣算溫柔了！惹得姚元浩跳出來為自己辯解說：「她(賴雅妍)還年輕貌美的時候，我們就認識了！」立馬引來吳映潔（鬼鬼）打圓場：「你會不會講話啊？」莎莎也虧姚元浩：「你真的很不會聊天耶！」

▲節目到瑞士大夥一起遊賞絕美風光。（圖／八大提供）



《嗨！營業中》全新第六季除了觀眾熟知的三位主持班底外，成員除了賴雅妍還陸續加入郭泓志、白安、李玖哲等，首集遠赴瑞士複製當地人記憶中的味道，並將招待來訪阿爾卑斯山脈的朋友。節目中，眾人分組體驗不同活動，姚元浩、莎莎、賴雅妍、李玖哲一同去健行，出發前，導遊透露大概會花兩、三個小時，將視停留的次數和實際狀況做調整，提醒大家沿途好好欣賞瑞士的美景。

行進間，莎莎雖然一度腳滑但隨即站穩腳步，然而當聽到導遊分享最困難的部分是在一開始，後面就會非常輕鬆時，還是忍不住嘀咕：「賣假喔！剛剛已經講了這句話了喔！」讓貼心擔任隨行翻譯的李玖哲本來要如實翻譯給導遊，立馬被莎莎制止：「這個不用說！」。



而當姚元浩走在瑞士的山脊時，也回想起2023年在節目中就曾許願，要大夥一起去爬一座山，當時他說：「如果可以到最高峰，在山上開一個營業中，蠻厲害的！」如今將在阿爾卑斯山脈上做飯達成願望，讓夢想成真的姚元浩相當期待！《嗨！營業中》第六季於11月2日起，每週日晚間8點在八大綜合台播出。