《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

耽美劇《向流星許願的我們》前進「東京國際影視展」，主演群不僅以真誠互動圈粉，更加演「甜度超標」橋段。余杰恩率先以流利日文自我介紹，驚艷全場。而來自日本的各務孝太則幽默補充：「因為我是台日混血，所以等我講完可以幫忙翻譯！」

初孟軒與鍾岳軒一登台，立即成為鎂光燈焦點。初孟軒在分享最難忘戲段時，全程目光緊盯鍾岳軒，即使兩人隔著余杰恩與各務孝太，仍頻頻以眼神交流，火花不斷。他笑說：「我和岳軒私下感情很好，不論戲裡戲外，他都是我在往前衝時，會在背後拉住我的那個人。」深情發言讓人直呼「太真實了！」

拍攝期間，四位主演培養出深厚情誼。初孟軒透露：「為了維持戲中的膚色，大家常相約去游泳、曬日光浴。」鍾岳軒則自曝「暈船」糗事：「第一次拍水下畫面就不敵大浪，才拍一個早上就投降！」

談到「彼此真正成為角色」的時刻，「海哲CP」的默契成為話題焦點。余杰恩回憶：「拍天橋告白那場戲前，我對孝太說『我們是一起的』，那句話讓我真的把自己交給他。」孝太笑說：「他是第一個陪我在外島橋上放仙女棒的人，從那場戲後，我就覺得自己真的變成Hama醬了！」甜蜜互動自然流露，成為粉絲最愛的「療癒CP」。

《向流星許願的我們》不僅談愛，也探討親情與成長。鍾岳軒表示：「這是第一次詮釋與父親有深層情感的角色，看李仁哥演那種嘴硬心軟的父親時，眼眶都會濕。」

戲外四人感情同樣緊密，常相約出遊培養默契。各務孝太笑說：「我們原本就想小旅行，這次東京國際影視展剛好成行，我想帶他們體驗日本文化與美食。」鍾岳軒補充：「我最常和大初開車看風景，也愛和孝太逛街，他真的很會穿搭。前陣子我和小恩還去花蓮光復鄉當鏟子超人，雖然累但看到居民笑容很值得。」