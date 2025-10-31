幻藍小熊備唱高流曝驚喜！親吐「美國遭遣返」心聲：對餅乾抱歉

記者許逸群／台北報導

人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊受邀擔任紅心字會公益大使，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。除了熱心公益，她們也正在籌備下周末將在高雄流行音樂中心，並透露會有「粉絲沒有看過」的驚喜！

▲GENBLUE幻藍小熊Nico（左起）、媛媛、Lili毓、XXIN、采甄與Ayeon。（圖／記者湯興漢攝）

幻藍小熊目前正在備戰11月8日的演唱會，每天都排練到深夜，她們笑說，完全不需要刻意瘦身或調整體態，因為瘋狂練舞練唱的運動量就已相當驚人！她們透露，屆時會有每個人的「SOLO舞台」，也會展現出團員每個人特別的一面，甚至還會與樂手老師有特別的互動橋段，讓粉絲看到不一樣的她們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著提到不久前受邀到美國大聯盟響尾蛇隊主場參與活動演出，沒想到卻因簽證問題無法入境。她們坦言，當下有點錯愕，甚至說是無法置信，「回來（台灣）才發現，我們真的回來了，沒辦法表演。」她們也藉此透過鏡頭向粉絲致歉：「對餅乾們（對粉絲的暱稱）比較抱歉，還有人特地為了我們去美國。」

▲GENBLUE幻藍小熊擔任紅心字會公益大使。（圖／記者湯興漢攝）

人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊受邀擔任紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使。AYEON阿勇認為，參與好事的過程中，我的心也會跟著變得溫暖起來。 LILI毓則是呼喊，粉絲能和她們一起，用行動做公益，讓世界多一點善意與笑容！

幻藍小熊分享自己平時做公益的方式，隊長XXIN只要有看到零錢箱都會投一點心意進去，小小的力量集結起來，威力不容小覷！AYEON阿勇說，投硬幣的時候想著「這顆心應該會觸碰到別人吧」的這種心情，真的會很欣慰。