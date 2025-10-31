台灣E.L.F自製單曲獻禮Super Junior　利特全中文回應：我愛你們

記者羅堉菡／綜合報導

為慶祝韓流天團Super Junior出道20週年，Taiwan ELF Union 台灣聯合應援團隊於今年發起【SUJU20－台灣E.L.F.專屬紀念單曲】製作計畫，邀請全台E.L.F.共同參與創作，誕生出極具紀念意義的專屬應援曲《TWELF 25》。該曲昨（30）日晚間正式於YouTube上架，利特也於31日上午以全中文發文謝謝台灣E.L.F.送給他這麼美麗的歌曲。

▲台灣E.L.F.自製紀念單曲《TWELF 25》。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）



這首由台灣E.L.F.創作、演唱，到製作完成的紀念單曲《TWELF 25》，融合了中文、韓文、英文與台語歌詞，交織出屬於Super Junior與台灣粉絲的深厚情誼。旋律溫暖、充滿力量，「一起走花路、永遠是家人」的信念，承載著E.L.F.們對歐爸們20年來不變的支持與祝福。

▲Super Junior今年出道迎來20週年。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）



歌曲上架僅11小時，點閱數便突破7.1萬次，熱度持續攀升。利特稍早也於Instagram用全中文寫下了對台灣E.L.F.的感謝，並表示「我會盡快去見大家的 謝謝你們 我愛你們 你們真棒」，真摯的留言令粉絲們倍感溫暖，也讓《TWELF 25》成為E.L.F.與Super Junior之間跨越國界、心意相連的見證。

▲利特全中文感謝台灣ELF的禮物。（圖／翻攝自IG／Super Junior）



【利特Instagram全文】

收到了這麼大的禮物

歌曲很好聽

韓語發音也好

MV視頻也好

謝謝台灣E.L.F.送給我這麼美麗的歌曲

我會盡快去見大家的

謝謝你們

我愛你們

你們真棒