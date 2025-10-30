王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走

記者孟育民／台北報導

「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會。談到粿粿、范姜彥豐風波，曾是《我愛黑澀會》成員的薔薔，聽聞後坦言自己是邊人緣，驚呼：「哎呀！那個我完全不認識，我們差了好幾屆。」

范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，事後王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。消息一出震驚演藝圈。從與《模范棒棒堂》同期的《我愛黑澀會》出來的薔薔被問及此事，她表示：「我連他們組團我都沒進去，我們差了好幾屆，我超邊緣，我才進去一年，他們節目就收掉了。」直言每天生活很忙碌，吃時間去關注別人的家務事。

不過如果另一半有這樣的行為，她則表示當然無法接受，更直率反問：「這個有人可以嗎？你另外一半被Ｘ你可以啊？」

而與王子、粿粿等人去美國玩的晏柔中遭到網友抨擊，認為也是幫忙隱瞞的人，晏柔中閨蜜吳姍儒被問到此事，則說：「我知道他們有去（美國），我只知道那趟柔柔懷孕，身體非常不舒服，沒有特別關心，因為她還要帶小孩，這幾天也沒問，本身也不愛八卦，不管有什麼，我都不想知道。」

有網友翻出過去粿粿、范姜彥豐一起上《小姐不熙娣》節目的片段，當時小S問兩人：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？粿粿堅定表示：「不會出軌！」如今自打臉，遭網友諷刺：「無敵尷尬！」當時在場的派翠克則說：「S姐每個人幾乎都會這樣問，所以命中率應該是很高。」