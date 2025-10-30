SJ大巨蛋開演前夕有驚喜！「這個地點」砸7位數打造　粉絲免費入場

記者吳睿慈／台北報導



「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，以全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》再度席捲全球！他們不僅創下「首個登上臺北大巨蛋」的韓國團體紀錄，更締造三場全數完售的壯舉，吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。為了回饋即將入場看演唱會的E.L.F.（粉絲名稱）支持，以「SUPER SHOW 10」為主題的快閃打卡區於11月12日起至11月16日止，並在臺北大巨蛋B2的515空間正式登場。

▲SJ大巨蛋開演前夕有驚喜，快閃打卡區砸7位數打造，供粉絲免費入場。（圖／翻攝自SJ官方IG）



期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區，斥資7位數重金設計，以嶄新形式延續演唱會熱度，並以「免費入場、實名預約制」的方式開放粉絲體驗，快閃打卡區採兩種預約制度，自11月1日上午11點先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約，再來才是同日13點起一般民眾預約，讓人親身走入屬於SUPER JUNIOR的20週年慶典時空。

快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》的舞台概念為藍本延伸設計，完美融合演唱會元素與藝術美學，宛如一場沉浸式的「韓流視覺展演」。最大亮點之一，是將本次巡演演唱會中的經場景原汁原味重現，供E.L.F.打卡拍照，宛如走上舞台般置身於現場，體驗偶像的舞台靈魂與團體默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲快閃打卡區將在大巨蛋B2登場。（圖／翻攝自遠雄創藝臉書）



展場設計跳脫傳統概念，以「美術館」為靈感核心，現場牆面如同藝廊陳列，將成員照片以「名畫翻拍」形式重新設計，場內還有特別實體化演唱會主視覺「機械Logo」，將原本僅存在於海報上的設計立體打造，成為展場必拍地標。

除了豐富的主題展區與打卡牆，值得一提的是，本次快閃打卡區為回饋購票粉絲，三場臺北大巨蛋演唱會的官方週邊商品販售，只有成功登記預約快閃店的消費者才有機會購買演唱會週邊，因此快閃店入場時需出示演唱會門票、身分證件、登記入場券，但商品每日現場數量有限，售完為止。

▲快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》為主題。（圖／翻攝自SJ官方IG）



這場以《SUPER SHOW 10》為主題的快閃打卡區不只是一次展覽，更是一封獻給台灣粉絲的「20週年情書」。從視覺、聽覺到情感體驗，全方位喚起E.L.F.與SUPER JUNIOR共同走過的回憶。這場展覽都象徵著「韓流帝王」不斷延續的舞台傳說，也預告屬於SUPER JUNIOR下一段傳奇的開始。

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI快閃打卡區

活動地點：臺北大巨蛋B2 515空間 (臺北市信義區忠孝東路四段515號)

營業時間：

2025/11/12 (三) 09:00-21:00

2025/11/13 (四) 09:00-21:00

2025/11/14 (五) 09:00-18:00

2025/11/15 (六) 09:00-17:00

2025/11/16 (日) 09:00-15:00

線上登記預約：

本打卡快閃區為免費活動，採實名制預約，僅開放持有SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI 任一場入場門票之粉絲登記預約，線上預約將透過拓元售票系統進行 ：

開放時間：

2025.11.01 (六) 11:00 國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約

2025.11.01 (六) 13:00 一般登記預約