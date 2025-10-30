ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

記者孟育民／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，事後王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。消息一出震驚演藝圈，而美國行就是兩人感情生變的開始，讓網友大肆抨擊同行的晏柔中、王品澔、簡廷芮等人，對此，范姜彥豐也出面替晏柔中發聲了。

▲▼范姜彥豐替晏柔中說話 。（圖／翻攝自粿粿IG）

▲范姜彥豐替晏柔中說話 。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐指控，粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。讓網友把箭靶放到同去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，認為一夥人都是共犯，姜彥豐目前也已退追蹤王品澔和簡廷芮。

另外，晏柔中過去和粿粿、范姜彥豐夫妻倆感情深厚，這次被捲入風波，遭網友洗版也是幫忙隱瞞的人。對此，范姜彥豐現身替好友澄清，「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」

▲▼范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

▲范姜彥豐控訴粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

事實上，有網友翻出粿粿美國行，曾和好友簡廷芮一起突襲王子與王品澔的房間，王子嚇醒後先是形容「兩個瘋婆」，接著問粿粿「粿粿妳沒洗澡喔？」粿粿則回應：「為了要突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」此外，也有網友在另外一部出遊影片發現，粿粿在美國樂園遊玩期間，身上一度披著黑色外套，而該件外套後來出現在王子身上，一連串互動如今再度被網友翻出熱議。

▲▼范姜彥豐替晏柔中說話 。（圖／翻攝自粿粿IG）

▲王子默默將外套批在粿粿身上 。（圖／翻攝自粿粿IG）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字

粿粿范姜彥豐王子婚內出軌晏柔中王品澔簡廷芮美國

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

38分鐘前33

邱澤、許瑋甯傳11月底婚禮！　人生大事倒數計時…地點曝光

38分鐘前23

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

1小時前57

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

2小時前1029

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口「沒職業道德」

9小時前711

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

10小時前2513

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

10小時前1355

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

11小時前111

坣娜病逝粉絲都哭了　好友趙婷「她笑的時候，連天都亮了」

11小時前50

6月才見面「坣娜從不提病痛」！　友人聞死訊崩潰：不可置信

11小時前42

范姜彥豐才控妻出軌！舊東家凱渥辦萬聖趴　王子好友王心恬遭追問…表情尷尬

