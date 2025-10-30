晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

記者孟育民／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，事後王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。消息一出震驚演藝圈，而美國行就是兩人感情生變的開始，讓網友大肆抨擊同行的晏柔中、王品澔、簡廷芮等人，對此，范姜彥豐也出面替晏柔中發聲了。

▲范姜彥豐替晏柔中說話 。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐指控，粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。讓網友把箭靶放到同去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，認為一夥人都是共犯，姜彥豐目前也已退追蹤王品澔和簡廷芮。

另外，晏柔中過去和粿粿、范姜彥豐夫妻倆感情深厚，這次被捲入風波，遭網友洗版也是幫忙隱瞞的人。對此，范姜彥豐現身替好友澄清，「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」

▲范姜彥豐控訴粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）



事實上，有網友翻出粿粿美國行，曾和好友簡廷芮一起突襲王子與王品澔的房間，王子嚇醒後先是形容「兩個瘋婆」，接著問粿粿「粿粿妳沒洗澡喔？」粿粿則回應：「為了要突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」此外，也有網友在另外一部出遊影片發現，粿粿在美國樂園遊玩期間，身上一度披著黑色外套，而該件外套後來出現在王子身上，一連串互動如今再度被網友翻出熱議。





▲王子默默將外套批在粿粿身上 。（圖／翻攝自粿粿IG）