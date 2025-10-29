范冰冰、許恩怡《地母》東京首映！　黑白母女裝「撞衫」：穿太像不能站一起

記者蕭采薇／綜合報導

由張吉安執導，范冰冰、許恩怡以及白潤音主演的馬來西亞電影《地母》，入圍第38屆東京國際電影節主競賽單元，並同時在當地舉行了世界首映。范冰冰、許恩怡不約而同的穿上黑白色系的「母女裝」，展現了絕佳的默契。

▲（左起）白潤音、范冰冰、許恩怡，在《地母》演出一家人。（圖／2025 TIFF提供）

藉著這次電影節的機會，許恩怡與團隊成員們再次相聚，感到非常開心。她與范冰冰更是不約而同地穿上了黑白色系圖案的禮服，展現了絕佳的默契。許恩怡表示：「我們完全沒有事先說好耶！不只和冰冰姐，還有小弟（指白潤音）、導演的服裝也很搭，不過我和冰冰姐的顏色實在太相近了，所以不能站在一起拍照，只好靠導演站在我們中間。」

不過許恩怡說：「但整個過程能和大家一起，感覺非常親切。因為在電影裡大家都很樸素，這次能夠一起打扮得漂漂亮亮，冰冰姐很有活力，加上她的經驗，就像一個大姊姊一樣，我們都非常信任她。」

▲范冰冰、許恩怡、白潤音、導演張吉安，電影《地母》在東京影展首映。（圖／2025 TIFF提供）

許恩怡與范冰冰自去年拍攝《地母》後再次碰面，感情依然深厚，大家有說有笑。觀影後，眾人分享了觀後感，並回憶起當日的拍攝點滴。許恩怡說道：「沒想到自己能夠連續三年出席東京電影節，這次是和張吉安導演第二次一同參與，就像和家人去旅行一樣開心。」

▲范冰冰、許恩怡、白潤音、導演張吉安，為《地母》在東京影展重聚。（圖／許恩怡經紀人提供）

她接著表示：「大家都是第一次看《地母》，在大銀幕上觀看這部電影，燈光、攝影、剪輯、服裝，感覺真的很震撼，也讓我回想起拍攝時的情景，好多蚊子、好多泥巴，哈哈。」《地母》也在本屆金馬獎獲得8項大獎提名，其中包括范冰冰入圍最佳女主角。

▲范冰冰、許恩怡、白潤音在《地母》飾演媽媽和子女。（圖／許恩怡經紀人提供）