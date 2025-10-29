日本天團avantgardey來台開唱！　舞台驚見「蚵仔麵線」邊吃邊跳

▲ avantgardey舉辦台北站演出。（圖／B`in Live Entertainment提供）



記者翁子涵／台北報導

舞蹈天團avantgardey昨（28日）在Zepp New Taipei舉辦avantgardey Asia Tour 2025台北站，演出以《駭客任務》般的綠色程式碼拉開序幕，巨幅布幕後方舞者身影隱現，隨音樂爆發。布幕落下，十七位舞者逐一獨舞亮相，雷射光束交錯，視覺張力十足，團員熱情以中文問候：「大家好！我們是avantgardey！請多多指教喔！」現場歡呼聲四起。

▲▼ avantgardey整齊舞步驚艷全場。（圖／B`in Live Entertainment提供）



她們用日文表達相隔一年再度來台演出的喜悅，並詢問觀眾是否首次觀看現場表演，接著笑說「Nice to meet you！」邀請全場同樂，更用中文喊出「一起嗨吧！」觀眾立刻以尖叫回應，她們用獨特的戲劇節奏與肢體語言，精彩重現多首華語經典舞曲，包含王彩樺〈保庇〉、謝金燕〈姐姐〉、蔡依林〈看我七十二變〉等。還結合K-POP熱門歌曲，獻上跨國界的演出。

演出中段，因上次對台北小吃驚艷，avantgardey竟將「吃」搬上舞台，團員隨著麥可傑克森舞曲起舞時，舞台出現一桌熱騰騰的「蚵仔麵線」，舞者Seira俏皮吃麵線，還表現被燙到，其他團員則以誇張表情和動作呼應，營造絕妙喜劇效果，引爆全場笑聲掌聲，展現獨有幽默感。

壓軸登場的嘉賓則是HUR+登場，雙方於〈OKP Cipher〉中一同小段合舞，兩團節奏呼應、默契自然，avantgardey笑：「我們一直有關注HUR+的表演，聽說她們是『超強女團』，今天一看果然名不虛傳！」HUR+也表示和avantgardey同台感到榮幸，也感謝她們的邀請。

