黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！　成語蕎：之前就聽說女方有出軌

男星范姜彥豐今（29日）指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），瞬間引爆演藝圈好友及粉絲的關心。貼文一出，男星黃宏軒、劉書宏紛紛留言為他打氣，而成語蕎更是直言「之前就聽說女方有出軌的狀況」，掀起軒然大波。

范姜彥豐控訴粿粿出軌。



范姜彥豐的貼文在短短一小時內就吸引近6萬人按讚，也引來藍勾勾藝人好友也湧入留言區。其中，男星黃宏軒率先寫下「加油」，劉書宏也留言「你很勇敢 」，小豬（黃沐妍）也留言「辛苦了」，紛紛挺身為范姜彥豐喊話。

范姜彥豐貼文留言區。

然而，最引人注目的是女星成語蕎的留言，她似乎知曉內幕，寫下：「Omg之前就聽說女方有出軌的狀況只是不知道對方竟然是王子！這段時間真的辛苦你了。」面對網友驚呼「竟然之前就有聽說了？？」她回應：「是真的。」

范姜彥豐29日發文指控，和粿粿婚變是因為女方婚內出軌，且對象是藝人王子，他直言原以為自己和兩人的關係非常穩固，事實上卻慘遭戴綠帽，「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

王子、粿粿經常出遊，工作上也常有合作。



粿粿和王子因合作《全明星運動會》熟識，范姜彥豐過去常和粿粿邀請好友們到家裡玩樂，王子就是其中一人。今年初，粿粿還曾發出與范姜彥豐和王子，2024年底一起跨年到2025的影片。不過當時畫面中，除了范姜彥豐外，其他包括邱宇辰（毛弟）、簡廷芮等，都是「王子幫」成員，甚至不少也是後來一起去美國的團員。