才奪金曲歌王！　呂士軒再戰金音獎...霸氣喊：有信心頒給自己

▲ 呂士軒與HUSH將合體擔任頒獎人。（圖／必應創造提供）



記者翁子涵／台北報導

第16屆金音創作獎將在11月1日於北流登場，金曲雙歌王呂士軒與HUSH將合體擔任頒獎人，他們與李竺芯、百合花、someshiit 山姆、拍謝少年、韓國獨立樂團等海內外二十五組音樂人，共同組成「音雄頒獎聯盟」，準備揭曉本屆22項榮耀大獎，現場星光熠熠。

▲ someshiit 山姆將擔任表演嘉賓。（圖／必應創造提供）

新科金曲歌王呂士軒，不僅是金音獎頒獎人，更憑專輯《好聲豪氣》入圍「最佳專輯」與「最佳嘻哈專輯獎」，可謂豐收之年，他感性分享：「在乎讓我的音樂走到這裡，很感謝各位聽見。」對於可能「自己頒給自己」的緊張局面，呂士軒老神在在：「頒獎典禮是入圍者命運匯集點，無論得獎與否，一定會發生有趣的事。」

甫獲金曲新人獎的嘻哈創作才子someshiit 山姆，同樣身兼多職，他以首張專輯《愚公》入圍「最佳嘻哈專輯」及「最佳嘻哈歌曲」兩大獎，並將擔任表演嘉賓，someshiit 山姆謙虛表示：「很榮幸能在各方面受到肯定，但同時也戰戰兢兢。」面對與呂士軒爭奪同獎項，他認為：「光是能被看見，就已足夠感恩。」

本屆金音創作獎特別邀請歷屆入圍者及得獎「學長姐」回娘家，包括評審團主席陳惠婷、陳君豪、盧律銘等皆現身頒獎。表演陣容有金曲樂團百合花、台語歌后李竺芯、拍謝少年等。此外，謝銘祐、王榆鈞、雷擎等眾多實力派音樂人也將擔任頒獎人。而知名網路節目主持人蓋瑞、傑尼將首度搭檔主持，誓言要讓嘉賓展現「奇怪與可愛」的一面。