陳文茜清晨痙攣尖叫　坦言「痛苦了一年」：再次開啟類固醇治療

記者羅堉菡／綜合報導

資深媒體人陳文茜昨（28）日晚間透過社群平台發文，分享了與病魔對抗的心情。文中，她描述清晨身體不受控制、右側痙攣、無法自如移動的痛楚時刻，並坦言：「好像痛苦了一年，終於需要一場儀式，狠狠地發洩⋯⋯。」

▲陳文茜透過社群平台分享了與病魔對抗的心情。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

陳文茜自2019年罹患肺腺癌、2024年底確診黑色素癌第四期以來，健康狀況備受關注。本月7日，她曾透露，過去數月的免疫治療雖成功控制活躍的黑色素腫瘤，但因副作用過大，已暫時停止治療。

▲陳文茜坦言「好像痛苦了一年⋯⋯」。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）



在昨晚的新貼文中，陳文茜表示，「又開始恐怖類固醇治療⋯⋯這張照片叫佯裝鎮定，其實是我已失去自己走路、自己從床上挪移身體的力氣。人老了，就有智慧，坐下來，挺立，別人以為你是女王。」

▲陳文茜表示，已失去自己走路、自己從床上挪移身體的力氣。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

雖未明言病況，但貼文中對身體與情緒的描述，展現陳文茜與疾病長期共存的現實與堅韌。從抗癌歷程、治療副作用到對生命本質的省思，陳文茜以文字作為自我療癒的方式，持續紀錄她與病痛同行的旅程。

【文茜的世界周報 Sisy's World News全文】

我把你看成我的引導： 祝你永生，

我願一步步 ，化身為你根下的泥土。

下一世，再結情緣

每一次，每一陣的秋風

被發現的塵世色彩都使人驚訝——

楓紅，白蘆葦

在花園裏交織

這就是生命的本質。

妳在儷人節後發了一段文字「文茜，我愛妳。」

我渾然不覺它是此生的告別。

我在妳遠去的那一天，

將白蘆葦種下

這一家正因不同的疾病而相守

比以前更深的愛

比往日更多的不捨

今早，我在一個人無法挪動身體、右側痙攣中，尖叫起來——

好像痛苦了一年，終於需要一場儀式

狠狠地發洩⋯⋯

情緒到了頂點，也正是收起它，丟了它，再輕撫它的時刻

用心如鏡，我看著它的起伏，慢慢擱下，

葉慈說：曾經的衰老，意味著智慧

我們曾經相愛彼此，卻渾然不知。