50歲蔡淑臻「俏麗雙馬尾」被讚爆！　本人笑：有史以來最素「合理懶散」

今年代表台灣參與奧斯卡國際影片競賽的《左撇子女孩》，28日舉辦首映會，特別重現了片中關鍵的壽宴場景，眾人一同切下象徵喜氣的壽桃，預祝電影票房長紅。飾演蔡淑臻則以一頭俏麗的雙馬尾造型亮相，被狂讚「超可愛」，她卻笑稱：「這次造型是有史以來最素的。」

《左撇子女孩》導演鄒時擎感性地表示：「這部電影在我心中沉澱醞釀了25年，終於能與家鄉觀眾面對面，這不僅是讓國際看見台灣人的幽默與韌性，電影裡還有許多只有台灣人才能心領神會的細節。」她熱切期待觀眾都能走進戲院，親身體驗這份深藏的情感。此外，電影中的「神秘嬌客」狐獴Pepper也驚喜現身，成為全場最萌的亮點。

《左撇子女孩》自今年5月在坎城影展首映，一舉奪下「甘氏基金會獎」與會外獎「金鐵道獎」後，便一路凱歌，陸續巡迴釜山、多倫多等國際影展。前日更傳來振奮人心的捷報，榮獲羅馬影展最高榮譽「最佳影片」殊榮，為即將在台灣上映的電影，注入一劑最強大的強心針，讓全體主創人員士氣大振。

金馬準女配角蔡淑臻以一頭俏麗的雙馬尾造型亮相，被媒體狂讚「超可愛」，她卻笑稱：「這次造型是有史以來最素的。」當被問及是否為了飾演片中憔悴的單親媽媽而刻意不保養時，蔡淑臻幽默回應：「這倒是沒有，其實我平常就是戲裡那個樣子。」坦率真誠的回答，展現了她自然不做作的一面。

蔡淑臻在片中飾演一位被生活重擔壓得喘不過氣的單親媽媽。她透露，為了避免與兩位女兒過於親近而影響情緒，在片場她始終保持「冷漠以對」。甚至在開拍第一天，她就對當時年僅6歲的葉子綺說：「我不是一個很溫柔的媽媽，希望妳見諒。」沒想到葉子綺竟成熟地回應：「我知道這是演戲！」這份戲裡戲外的專業與默契，也讓兩人雙雙入圍今年金馬獎最佳女配角，傳為佳話。

金馬準男配角黃鐙輝在電影中與蔡淑臻共譜一段患難見真情的戀曲，而他不論是在片場或宣傳期，都扮演著溫暖的「開心果」角色，不時說笑話逗樂大家。他更語重心長地呼籲：「這部電影會告訴你，不要自以為是的對別人好，有時候可能是一種情勒，反而會傷害人。」語畢，他不改幽默本色補充：「有話就直球對決！吵架就給他錢！」讓現場眾人哄堂大笑。

以本片入圍最佳新演員的馬士媛，本人展現與片中「小辣椒」暴走模樣截然不同的內斂氣質。她謙虛表示，第一次演戲就能與前輩合作，簡直像夢幻一場，興奮大於緊張，也覺得自己非常幸運。她特別感謝前輩們給予她最大的支持和鼓勵：「他們對待新人沒有距離感，給我很多鼓勵，最好的忠告就是把自己本分內的事情做得非常好。真的非常感謝、非常幸運能在人生第一支片遇到他們。」

飾演母女的趙心妍與張允曦（小8）重聚同台，兩人分享片中多場家庭戲幾乎都是即興演出。趙心妍表示，雖然自己已經70歲，但其實還沒有真的當祖母，不過到了現場，整個氛圍和團隊都準備周全，讓她可以一秒入戲。小8則提到，片中的她處處與蔡淑臻過不去，但私下：「淑臻本人非常溫柔，要在戲裡一直罵她其實就滿難的。」展現了演員們的好感情。

林嫣為首映會特地從加拿大返台與劇組團聚。她與夏騰宏在片中飾演夫妻，有多場精彩的爭吵戲。飾演很怕太太的檳榔攤小開夏騰宏笑說：「我一看到她就入戲了，女生吵架的戲劇張力，讓我當時整個當機！」林嫣則分享，雖然飾演過無數次台妹角色，但她依然仔細揣摩情緒的層次，「像我這樣的演員，總是在演功能性角色，大部分不是在哭就是在罵人，能演到坎城去，真是最棒的鼓勵和禮物了！」《左撇子女孩》將於10月31日於全台戲院正式上映。

