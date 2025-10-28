「台大五姬」翁滋蔓喜迎39歲生日　釣出蔡依珊現身送祝福

記者王靖淳／綜合報導

女星翁滋蔓過去曾是網路上爆紅的「台大五姬」之一，今（28）日迎來39歲生日的她，開心透過社群曬照慶祝，除了釣出一票圈內好友留言之外，就連紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊也都現身送上祝福。

▲翁滋蔓。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



透過翁滋蔓分享的自拍照可見到，她身穿褐色的背心，頭帶黑色鴨舌帽綁著辮子，並對鏡頭擺出俏皮表情。她開心地寫下：「Happy birthday to me！」，並透露，自己其實最近這一個月的日子，每天都很歡樂地在慶祝。似乎是早已沉浸在生日月的喜悅氛圍中。

▲翁滋蔓慶祝39歲生日。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）

翁滋蔓也表示，自己收到好多的蛋糕和願望，並向所有為她獻上祝福的親友們表達感謝，「謝謝家人、朋友和粉絲們的祝福，按照每年生日的慣例，哈哈！今年終於又滿18歲了，啦啦啦～～～愛你們喔！」字裡行間，滿是幸福。貼文曝光後，除了立刻引來粉絲們排山倒海而來的祝福之外，就連藝人佩甄、玥熹、成語蕎、竇智孔及紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊也都紛紛現身留言。